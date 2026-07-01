У підриві Північних потоків у Балтійському морі у вересні 2022 року підозрюють українців (Фото: Danish Defence Command/Handout via REUTERS)

Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення українцю Сергію К. (Сергію Кузнєцову). За версією слідства, він очолював групу із семи осіб, яка у вересні 2022 року підірвала трубопроводи на дні Балтійського моря.

Про це повідомили у середу, 1 липня, німецькі ЗМІ, зокрема Tagesschau, ARD, Süddeutsche Zeitung та Die Zeit

Згідно з обвинувальним актом, Сергій К. керував операцією з підриву Північних потоків. До 2015 року він нібито працював у Службі безпеки України, а на момент вибухів він був військовослужбовцем ЗСУ.

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Слідство також стверджує, що наприкінці літа 2022 року Кузнєцов, разом з чотирма професійними водолазами, фахівцем з вибухівки та шкіпером, вирушив на орендованій яхті Andromeda у Балтійське море. Там, на глибині близько 80 метрів, водолази начебто закріпили кілька вибухових пристроїв із суміші гексогену та октогену, а 26 вересня три нитки трубопроводу були зруйновані.

ARD, SZ та Die Zeit посилаються на джерела у службах безпеки, які заявили, що Сергій Кузнєцов вочевидь обговорював атаки на трубопроводи «з родичами та знайомими» вже під час перебування у слідчому ізоляторі після затримання в Італії.

Видання Tagesschau зауважило, що уряд Німеччини наразі не давав офіційних коментарів щодо висунутого обвинувачення. Дата початку судового процесу над Сергієм Кузнєцовим у Вищому земельному суді Ганзи (апеляційному суді, що обслуговує землі Гамбург та Бремен) поки що не визначена.

Вибухи на Північних потоках і затримання українців — що відомо

Вночі проти 26 вересня 2022 року три з чотирьох ниток газопроводів Північний потік-1 і Північний потік-2 було зруйновано вибухами на дні Балтійського моря в нейтральних водах. Обидва газопроводи в цей час не працювали, але були заповнені технічним газом.

Польща та Україна звинуватили у вибухах Росію, Москва, зі свого боку, звинувачувала «англосаксів» і заперечувала свою причетність.

У лютому 2024 року данські правоохоронці закрили розслідування вибухів на газопроводах Північний потік-1 і Північний потік-2 через відсутність підстав для порушення кримінальної справи. Аналогічне рішення ухвалила і Швеція.

Аварії на північних потоках / Інфографіка: NV

27 серпня 2025 року німецькі видання Die Zeit, ARD і Süddeutsche Zeitung опублікували розслідування, в якому зазначалося, що в Німеччині встановили особи всіх підозрюваних у підриві Північних потоків. Було видано ордери на арешт шести громадян України.

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30 вересня 2025-го польська газета Rzeczpospolita повідомила, що в місті Прушкув затримали українця Володимира Журавльова, якого Німеччина підозрює в причетності до вибуху на газопроводі Північний потік. Чоловік був у розшуку на підставі європейського ордера на арешт, виданого німецьким судом.

Сергія Кузнєцова, якого також підозрюють у підриві, затримали в Італії влітку 2025 року, а восени того самого року — екстрадували до Німеччини.