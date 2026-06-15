Про це стало відомо з розслідування Financial Times.

У понеділок, 15 червня, 22-річного будівельника Романа Лавриновича, який родом з України та проживає в Лондоні, було визнано винним у підпалах.

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Прокурори у цій справі не розкрили інформації про особу куратора Лавриновича, за винятком того, що він використовував нік El Money у Telegram і спілкувався російською та українською мовами.

FT провело власне розслідування, засноване на архівах Telegram, криптовалютних гаманцях, судових доказах та інтерв'ю із західними чиновниками. За даними видання, людина під ніком El Money перебувала в Росії та тісно співпрацювала з NoName057(16) — прокремлівською групою хактивістів, яку США назвали російським «державним проєктом».

NoName та інші російські «патріотичні» кібергрупи намагалися вербувати в інтернеті посередників для просування геополітичних інтересів Кремля, а також для розпалювання безладу по всій Європі, поширюючи ультраправі та антиіммігрантські повідомлення.

Той самий куратор, який організував підпали, також вербував людей у Великій Британії для нанесення антиісламських графіті на мечетях та інших об'єктах у Лондоні. Рівень оперативних зв’язків NoName з російським урядом залишається невідомим.

Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA — US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) заявило, що NoName та пов’язані з ним хакерські групи були створені як «таємний проєкт», заснований Кремлем.

У CISA зазначили, що деякі учасники децентралізованої мережі NoName є «особами, які підтримують політику Москви, але не мають прямих зв’язків з урядом», тоді як інші, як видається, пов’язані з росією через пряму або непряму підтримку.

El Money завербував Лавриновича через Telegram наприкінці 2024 року — у період, коли українець публікував у російськомовних та україномовних Telegram-групах оголошення про пошук «тимчасової роботи» в Лондоні, повідомляють матеріали, з якими ознайомилася FT. Він опублікував понад 100 повідомлень із пошуком роботи між серпнем 2024 року та травнем 2025 року.

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Спочатку Лавринович отримував від El Money оплату за друк плакатів, що рекламували групу Direct Action, і розклеювання їх уночі по всьому Лондону, свідчать докази, отримані британською поліцією з його телефону.

На перший погляд, Direct Action була англомовним ультраправим рухом, який заохочував людей у Британії нападати на мечеті та поліцейські автомобілі. Один із її Telegram-каналів поширював інструкції з виготовлення вибухівки та вчив, як нападати з ножем. У X Direct Action пропонував оплату за те, щоб люди «спалювали поліцію», як форму протесту проти уряду Стармера.

Група почала діяти після заворушень у Великій Британії влітку 2024 року, спричинених брехнею про те, що нападник з ножем на дитячому танцювальному класі був мусульманином або шукачем притулку. Фактично Direct Action керували люди в Росії, які використовували віртуальні приватні мережі, щоб приховати своє місцезнаходження та особу. Вони створювали ультраправі відео та інший контент за допомогою штучного інтелекту. Час від часу вони помилялися, випадково публікуючи кирилицю в англомовних постах та поширюючи контент із відображенням російського часового поясу.

Як свідчать дані організації Tell Mama, що бореться з ісламофобією, фотографії, зроблені Лавриновичем і надіслані його російськомовним кураторам як доказ виконаного завдання, згодом були опубліковані адміністраторами Telegram-каналу групи Direct Action.

Зрештою компанія El Money доручила Роману Лавриновичу здійснити підпали автомобіля Toyota RAV4, що раніше належав Кіру Стармеру, а також будинку його родини та іншої нерухомості, пов’язаної з прем'єр-міністром.

За виконання завдань Лавриновичу обіцяли кілька тисяч доларів у криптовалюті Tether за умови, що підпали отримають медійний розголос. Сам Лавринович заявив, що не знав про зв’язок цих об'єктів із прем'єром. Під час допиту після затримання він висловлював антиросійські погляди та називав Володимира Путіна «терористом».

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11 травня 2025 року Лавринович повернувся до північного Лондона, де підпалив квартиру в Іслінгтоні, в якій Кір Стармер проживав у 1990-х роках.

Наступний напад стався невдовзі після опівночі 12 травня — він підпалив будинок родини Стармерів у Кентіш-Тауні, де на той момент проживала невістка прем'єр-міністра. Сам Стармер після обрання переїхав на Даунінг-стріт.

О 1:10 ночі невістка Стармера викликала пожежних після того, як почула вибухи та побачила дим і вогонь біля вхідних дверей. Її дев’ятирічна донька прокинулася через задимлення, а сама жінка, яка страждає на астму, мала труднощі з диханням.

У суді в Олд-Бейлі Лавринович заявив, що хотів заробити гроші, оскільки його батько в Україні потребував лікування, а також що відчував тиск і загрозу з боку El Money та побоювався за безпеку своєї родини.

Під час розгляду справи поліція заявила, що не змогла встановити, чи отримував Лавринович гроші за будь-які роботи, виконані для El Money. Сам обвинувачений стверджував, що отримував оплату за розклеювання плакатів, але не за підпали.

Аналіз Financial Times криптовалютної адреси, надісланої Лавриновичем El Money, показав, що гаманець отримував кілька невеликих платежів із січня по листопад 2024 року з гаманців, які здійснювали транзакції через Garantex — російську криптовалютну біржу. Минулого року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Garantex, заявивши, що компанія «безпосередньо сприяла поширенню програм-вимагачів та іншій кіберзлочинній діяльності».

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Лавриновича визнали винним у змові з метою заподіяння шкоди шляхом підпалу, а також у двох епізодах умисного підпалу майна, що створювало загрозу для життя людей.

У Лондоні суд визнав винними 22-річного українця Романа Лавриновича та 27-річного громадянина Румунії Станіслава Карпюка у змові з метою підпалу майна та автомобіля, пов’язаних із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.