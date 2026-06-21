У Польщі пропонують нагородити Зеленського Громадянським Орденом Майбутнього

Про це повідомило польсько-українське видання Sestry.

У тексті петиції вказано, що Зеленського пропонують нагородити у зв’язку з рішенням президента Польщі Кароля Навроцього позбавити його ордену Білого Орла.

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«У 2023 році Польща нагородила орденом Білого Орла президента України й весь український народ на знак визнання їхньої боротьби. Українці віддають життя за безпеку — свою, Польщі і Європи. Нинішнє рішення польського глави держави показує, як діє російська пастка. Польська правиця розпочала кампанію до парламентських виборів і безжально використовує Волинську трагедію в політичних цілях. Політики сперечаються про 1943 рік, тоді як у 2026 році в Україні щодня гинуть люди», — заявили автори петиції.

Вони також називають «брехнею» слова Навроцького про те, що паливо російській пропаганді підлив Зеленський.

«Паливо надають польський президент і його команда. Заради партійних вигод вони сперечаються про померлих, ігноруючи реалії війни, гібридну загрозу та російський саботаж на території Польщі», — сказано в тексті петиції.

У зв’язку з цим її автори пропонують вручити Зеленському власний орден.

«Цим жестом ми показуємо, що більшість поляків не можна налаштувати проти українців. Ми допомагали й будемо допомагати. Нам не потрібна згода політиків, щоб поводитися гідно з іншими людьми», — заявили вони.

Автори петиції також зазначили, що сьогоднішні рішення польської влади не змінять фактів.

«У лютому 2022 року ми з власної волі відкрили свої домівки для людей, які втікали від війни. Ми разом день за днем — і нехай так буде й надалі. Ми зібрали мільйони злотих на генератори в межах акції Тепло з Польщі для Києва. Нас підтримали польська церква, органи місцевого самоврядування, громадянське суспільство, ЗМІ та бізнес. Минулої зими ми доставили це обладнання мешканцям Києва та інших міст, які мерзли в темряві під російським обстрілом», — нагадали вони.

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У тексті петиції сказано, що не українці визначають історичну пам’ять поляків.

«Ми маємо говорити про факти минулого, але необхідною умовою для цього є виживання обох держав. Ми не можемо дозволити політикам ризикувати нашою спільною безпекою заради підвищення рейтингу в опитуваннях. Нагородження державним орденом у 2023 році підтвердило відданість мільйонів людей, які допомагають з першого дня вторгнення. Позбавлення цієї нагороди є ударом і для них. Ми хочемо зберегти нашу солідарність. Ми пам’ятаємо про драматичні сторінки в історії наших народів. Однак ми живемо тут і зараз, тому обираємо співпрацю і дружбу. На досвіді взаємної допомоги часів російської агресії ми хочемо будувати безпеку в Європі разом з вільною Україною», — підсумовується в петиції.

Серед авторів петиції:

видавець, колишній заступник головного редактора Gazeta Wyborcza, засновник українсько-польського журналу Sestry.eu Єжи Вуйцік ;

; журналістка, медіаекспертка, колишня директорка з управління Gazeta Wyborcza і колишня директорка з видання Wysokich Obcasów Йоанна Мосєй-Сітек ;

; активіст і правозахисник Бартош Крамек ;

; керуючий партнер агентства Maurent PR Збіґнєв Янковський ;

; польсько-українська активістка, лідерка української діаспори в Польщі, правозахисниця, активістка року за версією часопису Wprost, продюсерка проєктів Ukraїner та Chernobyl VR Project Наталія Панченко ;

; художник і графічний дизайнер Шимон Шиманкевич ;

; письменниця, менеджерка та журналістка Олександра Кліх ;

; підприємець, інвестор, філантроп та активіст антикомуністичної опозиції Пшемислав Крих ;

; підприємиця, засновниця й власниця низки компаній у Польщі та за кордоном, експертка з управління і благодійниця Беата Джазга ;

; професор цивільного права Ягеллонського університету, професор європейського приватного права, порівняльного права та польського приватного права в Університеті Оснабрюка Фредерик Цолль ;

; підприємець і член Ради працедавців Польщі Томаш Місяк ;

; польський репортер, журналіст і документаліст телеканалу TVN24, відомий репортажами з України під час війни Міхал Пшедлацький ;

; журналіст Войцех Тохман ;

; політикиня, членкиня Громадянської платформи, двічі депутатка Європарламенту Ружа Тун ;

; режисерка, сценаристка та акторка кіно і телебачення Аґнєшка Голланд.