Росія була фактично присутня на засіданнях ЄС завдяки тісній комунікації Сійярто та Лаврова (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно інформував Москву про хід засідань Європейського Союзу, повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

Зазначається, що він постійно телефонував російському колезі Сергію Лаврову, щоб надати йому «живі звіти про те, що обговорювалося», та можливі варіанти рішень Євросоюзу.

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«Через такі дзвінки протягом років на кожній зустрічі ЄС, по суті, за столом була присутня Москва», — повідомив один із посадовців європейської служби безпеки.

Петер Сійярто наразі не прокоментував публікацію газети.

WP додає, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сійярто здійснив 16 офіційних візитів до Москви. Останній відбувся 4 березня 2026 року, коли він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Того ж дня Путін заявив, що звільнить двох військовослужбовців з громадянством Угорщини та України, які воювали у лавах ЗСУ та потрапили у російський полон.

У МЗС України заявили, що Москва і Будапешт використовують військовополонених для «політичного піару» перед виборами в Угорщині.

19 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в організації атаки на компресорну станцію газопроводу Турецький потік. Тоді Сійярто стверджував, що Україна нібито завдала удару 22 безпілотниками, намагаючись реалізувати «тотальну енергетичну блокаду» Угорщини.

Угорщина блокує позику Європейського Союзу для України на 90 млрд євро. Прем'єр-міністр Віктор Орбан неодноразово заявляв, що не підтримає жодного рішення на користь України, поки не відновиться постачання нафти трубопроводом Дружба.

Нафтопровід Дружба не працює через пошкодження внутрішнього обладнання після російського удару по нафтоперекачувальній станції Броди, повідомляв міністр енергетики України Денис Шмигаль.

17 березня лідери ЄС заявили, що Брюссель запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Київ прийняв пропозицію.

19 березня повідомлялося, що експерти ЄС прибули до України для оцінки стану нафтопроводу Дружба та обговорили з представниками Нафтогазу відбудову станції Броди.