«Всі приносять телефони, крім мене». Сійярто визнав, що телефонував Лаврову під час важливих зустрічей

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто визнав, що регулярно спілкувався з російським колегою (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив , що контактує з російським колегою Сергієм Лавровим під час закритих зустрічей ЄС.

Про це повідомив канал Euronews у вівторок, 24 березня.

Під час виступу на передвиборчому заході у місті Кестхей Сійярто заявив, що дійсно спілкувався з Лавровим, тому що певні питання «треба обговорювати з партнерами поза межами Європейського Союзу».

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Також очільник угорського МЗС наголосив, що спілкується не лише з Лавровим, а й «з нашими американськими, турецькими, ізраїльськими, сербськими та іншими колегами до та після засідань Ради ЄС».



«Те, що я кажу, може звучати різко, але дипломатія — це розмови з лідерами інших країн», — сказав Петер Сійярто.

Він опублікував у соціальних мережах відео, в якому заперечував порушення будь-яких протоколів безпеки на засіданнях Ради у закордонних справах. За словами Сійярто, жодні таємниці на міністерському рівні не обговорюються.

«Всі міністри приносять до приміщення свої телефони, крім мене. Припущення про наявність будь-яких протоколів безпеки належить до категорії дурості», — заявив Петер Сійрято.

23 березня угорський журналіст-розслідувач Сабольч Паньї оприлюднив стенограму, з якої виходило, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіяйрто у 2020 році під час спілкування з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим просив посприяти перемозі на виборах у Словаччині Соціал-демократичної партії, яку того часу очолював Петер Пеллегріні.

21 березня видання The Washington Post з посиланням на власні джерела повідомило, що Петер Сійярто регулярно інформував Москву про хід засідань Європейського Союзу.

На тлі повідомлень у ЗМІ про те, що очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто «зливав» зміст обговорень під час міністерських зустрічей ЄС російському колезі, Єврокомісія висловила стурбованість і запросила роз’яснення від Будапешта.