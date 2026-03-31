«Я завжди до ваших послуг». Сійярто працював на Росію за дорученнями Лаврова: ЗМІ опублікували їхню розмову

За даними журналістів, всього за годину після того, як Сійярто прибув до Будапешта із Санкт-Петербурга 30 серпня 2024 року, йому зателефонував Лавров. Той нагадав, що російський олігарх Алішер Усманов хотів, щоб його сестру, Гульбахор Ісмаїлову, виключили зі списків санкцій ЄС, і Сійярто пообіцяв допомогти. Усманова називають одним з улюблених бізнесменів російського диктатора Володимира Путіна, і вони мають «особливо тісні зв’язки», пише видання.

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«Послухайте, я дзвоню на прохання Алішера, і він щойно попросив мене нагадати вам, що ви щось робите щодо його сестри», — сказав Лавров.

Сійярто відповів йому: «Так, звичайно. Річ у тім, що разом зі словаками ми подаємо пропозицію до Європейського Союзу про виключення її [Ісмаїлової] зі списку. Ми подамо її наступного тижня, і оскільки розпочнеться новий період перегляду, це питання буде включене до порядку денного, і ми зробимо все можливе, щоб її зняли зі списку».

Перш ніж покласти слухавку, угорець говорив про нову штаб-квартиру Газпрому, яку він відвідав у Росії.

«Я завжди до ваших послуг», — додав він.

Сім місяців потому Ісмаїлову виключили зі списку санкцій ЄС.

Стенограми та аудіозаписи розмов Лаврова із Сійярто, а також розмов були отримані та підтверджені консорціумом новинних розслідувань, до складу якого входять VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider та Слідчий центр Яна Куцяка (ICJK).

Сам Сійярто відреагував на публікацію ЗМІ у Facebook та заявив, що йому вже деякий час відомо, що «іноземні розвідувальні служби — за активної співпраці угорських журналістів — прослуховують» його телефонні розмови.

«Сьогодні „розвідники“ зробили чергове „важливе відкриття“: вони довели, що я говорю те саме на публіці, що й телефоном… Чудова робота!», — написав очільник МЗС Угорщини.

Сійярто аргументував свої дії тим, що «політика санкцій є провальною; вона завдає більше шкоди ЄС, ніж Росії». Дипломат стверджує, що «регулярно консультується і консультувався з міністрами закордонних справ багатьох інших країн, що не входять до ЄС, щодо санкційних заходів».

23 березня угорський журналіст-розслідувач Сабольч Паньї оприлюднив стенограму, з якої виходило, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіяйрто у 2020 році під час спілкування з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим просив посприяти перемозі на виборах у Словаччині Соціал-демократичної партії, яку того часу очолював Петер Пеллегріні.

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21 березня видання The Washington Post з посиланням на власні джерела повідомило, що Петер Сійярто регулярно інформував Москву про хід засідань Європейського Союзу.