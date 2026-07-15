Сійярто заявив, що відмовляється від депутатського мандату в парламенті Угорщини
Колишній очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто (Фото: x.com/FM_Szijjarto)
Колишній очільник міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що відмовляється від депутатського мандату.
Про це Сіярто заявив на своїї сторінці у Facebook.
«Причиною цього є те, що я отримав надзвичайно почесну пропозицію від однієї з провідних світових компаній обійняти міжнародну посаду», — зазначив ексголова МЗС Угорщини.
Він уточнив, що йдеться про китайську компанію BYD.
«BYD — одна з найуспішніших компаній в автомобільній галузі за останні двадцять років, а також провідний світовий виробник автомобілів на нових джерелах енергії. Відсьогодні я працюватиму керівником групи, відповідальної за зовнішні зв’язки та розвиток нових напрямків бізнесу», — заявив Сіярто.
27 квітня заявив лідер фракції партії Фідес Гергей Гуяш повідомив, що Сіярто отримав депутатський мандат у новому скликанні угорського парламенту.
Передача Сіярто інформації про засідання ЄС Росії - що відомо
21 березня американське видання The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомило, що Петер Сіярто регулярно інформував Москву про перебіг засідань Європейського Союзу.
23 березня угорський журналіст-розслідувач Саболч Паньї оприлюднив стенограму, з якої випливало, що Сіярто 2020 року під час спілкування з головою російського МЗС Лавровим просив посприяти перемозі на виборах у Словаччині Соціал-демократичної партії, яку на той час очолював Петер Пеллегріні.
24 березня Петер Сіярто підтвердив, що контактує з Лавровим під час закритих зустрічей ЄС. За словами угорського міністра, він робив і робить це тому, що певні питання «треба обговорювати з партнерами за межами Європейського Союзу».
Також Сіярто зазначив, що спілкується не тільки з Лавровим, а й «із нашими американськими, турецькими, ізраїльськими, сербськими та іншими колегами до і після засідань Ради ЄС».
31 березня журналісти видання VSquare оприлюднили новий запис розмови Сіярто з Лавровим.
Згідно з опублікованими даними, лише за годину після того, як Сіярто прибув до Будапешта із Санкт-Петербурга 30 серпня 2024 року, йому зателефонував Лавров. Той нагадав, що російський олігарх Алішер Усманов хотів, щоб його сестру Гульбахор Ісмаїлову вилучили із санкційних списків ЄС, і Сіярто пообіцяв допомогти.
8 квітня європейські журналісти опублікували новий аудіозапис розмови глав МЗС Угорщини та РФ. З нього стало зрозуміло, що перший ділився з росіянином документами щодо вступу України до ЄС.
Згідно з аудіозаписом, Сіярто пропонував Лаврову переслати документи ЄС через угорське посольство в Москві.