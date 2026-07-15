Сійярто заявив, що відмовляється від депутатського мандату в парламенті Угорщини

Колишній очільник міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив , що відмовляється від депутатського мандату.

Про це Сіярто заявив на своїї сторінці у Facebook.

«Причиною цього є те, що я отримав надзвичайно почесну пропозицію від однієї з провідних світових компаній обійняти міжнародну посаду», — зазначив ексголова МЗС Угорщини.

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Він уточнив, що йдеться про китайську компанію BYD.

«BYD — одна з найуспішніших компаній в автомобільній галузі за останні двадцять років, а також провідний світовий виробник автомобілів на нових джерелах енергії. Відсьогодні я працюватиму керівником групи, відповідальної за зовнішні зв’язки та розвиток нових напрямків бізнесу», — заявив Сіярто.

27 квітня заявив лідер фракції партії Фідес Гергей Гуяш повідомив, що Сіярто отримав депутатський мандат у новому скликанні угорського парламенту.

Передача Сіярто інформації про засідання ЄС Росії - що відомо

21 березня американське видання The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомило, що Петер Сіярто регулярно інформував Москву про перебіг засідань Європейського Союзу.

23 березня угорський журналіст-розслідувач Саболч Паньї оприлюднив стенограму, з якої випливало, що Сіярто 2020 року під час спілкування з головою російського МЗС Лавровим просив посприяти перемозі на виборах у Словаччині Соціал-демократичної партії, яку на той час очолював Петер Пеллегріні.

24 березня Петер Сіярто підтвердив, що контактує з Лавровим під час закритих зустрічей ЄС. За словами угорського міністра, він робив і робить це тому, що певні питання «треба обговорювати з партнерами за межами Європейського Союзу».

Також Сіярто зазначив, що спілкується не тільки з Лавровим, а й «із нашими американськими, турецькими, ізраїльськими, сербськими та іншими колегами до і після засідань Ради ЄС».

31 березня журналісти видання VSquare оприлюднили новий запис розмови Сіярто з Лавровим.

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Згідно з опублікованими даними, лише за годину після того, як Сіярто прибув до Будапешта із Санкт-Петербурга 30 серпня 2024 року, йому зателефонував Лавров. Той нагадав, що російський олігарх Алішер Усманов хотів, щоб його сестру Гульбахор Ісмаїлову вилучили із санкційних списків ЄС, і Сіярто пообіцяв допомогти.

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8 квітня європейські журналісти опублікували новий аудіозапис розмови глав МЗС Угорщини та РФ. З нього стало зрозуміло, що перший ділився з росіянином документами щодо вступу України до ЄС.

Згідно з аудіозаписом, Сіярто пропонував Лаврову переслати документи ЄС через угорське посольство в Москві.