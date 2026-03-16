Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна блокуватиме надання Україні кредиту ЄС на €90 млрд і ухвалення 20 пакета санкцій, поки Україна блокує транзит російської нафти в Європу нафтопроводом Дружба.

Про це Сійярто сказав на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах, пише Європейська правда.

«Все дуже просто. Поки ми перебуваємо в умовах нафтової блокади, ми не збираємося погоджуватися з цим рішенням (наданням Україні €90 млрд євро — ред.)», — заявив він.

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Сійярто вважає, що українці кепкують з угорців і «не відновлюють транспортування нафти з політичних причин».

За його словами, поки дана ситуація триває, не може обговорюватися ані голосування за €90 млрд для України, ані «голосування за будь-яку іншу фінансову підтримку України, ані 20 пакет санкцій».

Міністр закордонних справ Угорщини стверджує, що нафтопровід Дружба нібито «фізично та технічно готовий до відновлення транспортування» і ніяких технічних проблем немає.

24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд. Однак Будапешт продовжує блокувати третій, пов’язаний із виділенням коштів, який передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету Євросоюзу.

Головною перепоною з боку Угорщини наразі є питання про відновлення транзиту російської нафти до країни трубопроводом Дружба, який було пошкоджено російським ракетним ударом 27 січня. Будапешт вважає, що Україна має технічні можливості забезпечити постачання російської нафти, українська влада це заперечує.

2 березня президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який до того посилався на супутникові знімки і говорив, шо на Дружбі нібито немає пошкоджень. «Може, він [Орбан] маг і бачить під землею», — сказав тоді Зеленський і зауважив, що був здивований словами Орбана.

11 березня в Україну прибула група угорських чиновників. Метою поїздки мало стати з’ясування «реального стану» нафтопроводу Дружба.

У МЗС України зазначили, що офіційного статусу в угорців не було і вони заїхали «за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом».

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14 березня Орбан заявив, що угорським посадовцям, які приїздили до України нібито для інспекції пошкоджень на нафтопроводі Дружба, вдалося «змусити українців рухатися».