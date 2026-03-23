Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у 2020 році під час спілкування з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим просив посприяти перемозі на виборах у Словаччині Соціал-демократичної партії (SMER-SD), яку на той час очолював Петер Пеллегріні.

Про це йдеться в стенограмі, яку в понеділок, 23 березня, опублікував журналіст-розслідувач Сабольч Паньї.

«Не хочу вас турбувати, але прем'єр-міністр попросив мене звернутися до вас, бо ми маємо дуже важливе прохання. Як ви знаєте, 29 лютого у Словаччині відбудуться вибори, і для нас надзвичайно важливо, щоб тамтешня коаліція змогла продовжити свою діяльність. Я розумію, що це може здатися дивним з боку угорських консерваторів, але ми сподіваємося на перемогу соціал-демократів, оскільки вони є єдиною раціональною силою у словацькій політиці, яка діє без іноземного впливу», — сказав угорський міністр своєму російському колезі.

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Під час цієї розмови Сіярто просив Лаврова запросити до Москви Петера Пеллегріні, який тоді був прем'єр-міністром Словаччини.

«Прем'єр-міністр Пеллегріні був тут учора і сказав нам, що якби ваш прем'єр-міністр прийняв його навіть на пів години, це було б великою допомогою для перемоги на виборах. Він сказав нам, що це набагато важливіше для [словацького] суспільства, ніж поїздка до Вашингтона. Тому він попросив нас звернутися до вас, але ми й самі просимо вас: чи можна було б організувати таку зустріч, щоб ваш прем'єр-міністр прийняв словацького прем'єр-міністра в Москві десь у лютому», — запитав Сіярто в Лаврова.

Російський міністр своєю чергою зазначив, що передасть це прохання прем'єр-міністру та відповість, як з’явиться інформація.

Журналіст зазначив, що цю розмову записала служба національної безпеки однієї з країн Європейського Союзу.

У 2020 році Соціал-демократична партія все ж зазнала поразки.

Петер Пеллегріні у 2023 році створив коаліцію з партією SMER-SD чинного прем'єр-міністра Роберта Фіцо. У квітні 2024 року Пеллегріні здобув перемогу на виборах та став президентом Словаччини.

21 березня 2026 року видання The Washington Post з посиланням на джерела повідомило, що Петер Сіярто регулярно інформував Москву про хід засідань Європейського Союзу.

Зокрема, він постійно телефонував Лаврову, щоб надати йому «живі звіти про те, що обговорювалося», та можливі варіанти рішень ЄС.

«Через такі дзвінки протягом років на кожній зустрічі ЄС, по суті, за столом була присутня Москва», — повідомив один із посадовців європейської служби безпеки.