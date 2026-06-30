Мадяр відповів, чи надаватиме Угорщина притулок українським чоловікам призовного віку

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр запевнив, що його уряд не підтримує пропозицію Європейського Союзу про те, що українським чоловікам призовного віку не потрібно надавати тимчасовий захист .

Про це Мадяр заявив у парламенті під час дебатів, пише у вівторок, 30 червня, Європейська правда.

Голова партії Mi Hazánk Ласло Тороцкаї звернувся до Мадяра з проханням прояснити позицію щодо нової пропозиції Єврокомісії. Вона стосується того, що у майбутньому тимчасовий захист не може надаватися тим, хто не отримав дозволу від української влади на виїзд з України через свої військові обов’язки.

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Тороцкаї вважає, що Будапешт має висловити свою позицію, оскільки в Закарпатті проживає чисельна угорська громада, яка постраждає від даного рішення.

Петер Мадяр наголосив, що Тороцкаї своїм запитанням «стукав у відчинені двері». Він вказав, що глава МВС Угорщини Габор Посфай вже заявив, що вони не підтримують пропозицію Європейської комісії.

Посилення вимог набуде чинності в березні наступного року, однак, незалежно від рішення, за словами прем'єр-міністра, це не завадить угорській державі надавати притулок «тим, хто приїжджає до нашої країни, щоб уникнути призову».

1 червня видання Euractiv писало, що європейські країни розглядають можливість виключення з розширеної програми тимчасового захисту чоловіків призовного віку, які виїхали з України на незаконних підставах.

26 червня Радіо Свобода з посиланням на анонімного чиновника ЄС писала, що військовозобов'язаним українцям можуть почати відмовляти в тимчасовому захисті вже за кілька тижнів.

Водночас чиновник наголошував, що обмеження не поширюватимуться на тих українців, які вже отримали тимчасовий захист у країнах ЄС — його продовжуватимуть і надалі, навіть для військовозобов'язаних. Винятки можуть стосуватися осіб із військовими обов’язками, які вже перебувають під цим статусом.

Того ж дня єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер повідомив, що Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Проте це не стосуватиметься новоприбулих чоловіків віком 23−60 років, які підлягають мобілізації в Україні.

29 червня речник Єврокомісії Маркус Ламмерт повідомив, що Європейська комісія проводила консультації з Україною перед ухваленням рішення про вилучення чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту в ЄС.