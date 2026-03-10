Чехія планує посилити правила автобусного сполучення з Україною

Про це заявив спікер Палати депутатів Томіо Окамура на своїй сторінці в X.

Він уточнив, що з цього питання вже було створено робочу групу. Вона має посилити контроль і умови перевезень.

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Окамура стверджує, що багато автобусних перевізників працюють нелегально, без належних дозволів, а також перевозять контрабанду, зокрема зброю та інші військові товари.

Він також зазначив, що низка перевізників ухиляється від сплати податків, а багаж пасажирів не контролюється.

За даними Окамури, близько 2 млн осіб регулярно подорожують між Чехією та Україною. Крім того, чеська влада планує зміни до законодавства про перебування іноземців.

Чиновник також зазначив, що документ про обмеження має бути поданий у травні, після чого його розгляне уряд.

Окамура відомий своїми антиукраїнськими заявами. Раніше представники опозиції заявили, що хочуть поставити на питання голосування в Палаті депутатів щодо відставки Окамури за антиукраїнську промову, яку він виголосив у новорічну ніч.

2 січня голова Палати депутатів чеського парламенту Томіо Окамура у своєму новорічному зверненні виступив проти надання зброї Україні та зробив маніпулятивну заяву про гроші на оборону України.

У своїй промові, зокрема, він заявив, що не можна купувати зброю для «абсолютно безглуздої війни» за гроші, які «належать чеським пенсіонерам або людям з інвалідністю та сім'ям з дітьми».

«Не можна роздавати гроші наших громадян іноземним громадянам тільки тому, що цього хоче військова пропаганда», — сказав спікер

Окамура також заявив про плани Західної Європи на виробництво і продаж зброї в борг, яку «вона сама собі робить».

«Гроші течуть в усіх напрямках, і кожен на цьому бізнесі щось заробляє», — сказав він, а потім додав, що йдеться про західні компанії, уряди та «українських злодіїв» навколо «зеленої хунти», які «будують собі туалети із золота».