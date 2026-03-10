Чехія планує посилити правила автобусного сполучення з Україною
Чехія хоче посилити правила автобусного сполучення з Україною (Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон via Facebook)
Уряд Чехії планує посилити правила автобусного сполучення з Україною через низку порушень.
Про це заявив спікер Палати депутатів Томіо Окамура на своїй сторінці в X.
Він уточнив, що з цього питання вже було створено робочу групу. Вона має посилити контроль і умови перевезень.
Окамура стверджує, що багато автобусних перевізників працюють нелегально, без належних дозволів, а також перевозять контрабанду, зокрема зброю та інші військові товари.
Він також зазначив, що низка перевізників ухиляється від сплати податків, а багаж пасажирів не контролюється.
За даними Окамури, близько 2 млн осіб регулярно подорожують між Чехією та Україною. Крім того, чеська влада планує зміни до законодавства про перебування іноземців.
Чиновник також зазначив, що документ про обмеження має бути поданий у травні, після чого його розгляне уряд.
Окамура відомий своїми антиукраїнськими заявами. Раніше представники опозиції заявили, що хочуть поставити на питання голосування в Палаті депутатів щодо відставки Окамури за антиукраїнську промову, яку він виголосив у новорічну ніч.
2 січня голова Палати депутатів чеського парламенту Томіо Окамура у своєму новорічному зверненні виступив проти надання зброї Україні та зробив маніпулятивну заяву про гроші на оборону України.
У своїй промові, зокрема, він заявив, що не можна купувати зброю для «абсолютно безглуздої війни» за гроші, які «належать чеським пенсіонерам або людям з інвалідністю та сім'ям з дітьми».
«Не можна роздавати гроші наших громадян іноземним громадянам тільки тому, що цього хоче військова пропаганда», — сказав спікер
Окамура також заявив про плани Західної Європи на виробництво і продаж зброї в борг, яку «вона сама собі робить».
«Гроші течуть в усіх напрямках, і кожен на цьому бізнесі щось заробляє», — сказав він, а потім додав, що йдеться про західні компанії, уряди та «українських злодіїв» навколо «зеленої хунти», які «будують собі туалети із золота».