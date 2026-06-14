Величезна перевага країни-агресорки Росії в живій силі поступово починає танути. Москві стає дедалі важче компенсувати втрати на полі бою у війні проти України.

Про це йдеться у розгорнутому матеріалі CNN, опублікованому в неділю, 14 червня.

У публікації зазначається, що російських чоловіків закликають підписати контракт з міноборони РФ для участі у війні проти України, обіцяючи приголомшливі суми та бонуси. Однак кількість охочих скорочується.

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Авторка статті наводить тезу старшого наукового співробітника Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Найджела Гулд-Девіса, який вказав, що «є ознаки того, що цей стимул, можливо, більше не працює ефективно і що Росія почала втрачати більше військ, ніж може набрати».

«Рублі не воюють», — зазначив він.

На думку аналітиків, російському диктатору Володимиру Путіну в найближчому майбутньому доведеться прийняти ще більше непопулярних рішень, якщо він вирішить продовжувати війну проти України.

CNN нагадує, що Кремль уже кинув на передову десятки тисяч колишніх ув’язнених, отримав підкріплення у вигляді північнокорейських солдатів і активно вербує іммігрантів. Нещодавно було оголошено про можливість списання боргів у розмірі до $140 000 чоловікам, які підпишуть контракт з міноборони РФ.

Водночас дефіцит чоловіків призовного віку вже б'є по всій російській економіці, яка зіткнулася з масштабною кризою на ринку праці, зазначається у статті.

За даними деяких західних розвідок, з початку повномасштабної війни загинуло близько 500 000 російських солдатів. Ще сотні тисяч чоловіків виїхали з країни, рятуючись від призову.

Що стосується оборонної промисловості РФ, спостерігаються ознаки того, що вона вже на межі своїх можливостей.

Російська армія також ослабла через те, що на фронт все більше відправляють непідготовлених солдатів і колишніх військовополонених.

На думку аналітиків, Кремль може оголосити другу примусову мобілізацію, обмежити виїзд з країни, особливо для чоловіків призовного віку.

CNN також констатує, що досягнення України у сфері застосування БПЛА та технологій дозволяють Силам оборони завдавати Росії набагато більших втрат, ніж на початку повномасштабної війни.

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За даними Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 14 червня, за минулу добу армія країни-агресора РФ втратила приблизно 1440 військовослужбовців. З 24 лютого 2022 року по 14 червня 2026 року загальні втрати окупантів склали орієнтовно 1 382 870 осіб.

10 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони за місяць ліквідують таку ж кількість російських окупантів, яку Росія мобілізує, але чисельність ворожих угруповань на території України все одно зростає.

20 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що з початку 2026 року загальні втрати військ Росії перевищили 141,5 тисячі осіб, з яких понад 83 тисячі — безвозвратні.

За його словами, щодня російська армія втрачає не менше тисячі військовослужбовців убитими та пораненими.

5 травня президент Зеленський заявив про значні втрати російських військ за місяць, які за квітень перевищили 35 тисяч убитих і тяжкопоранених.