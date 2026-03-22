Особиста зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна розглядалася як важливий елемент стабілізації відносин між США та Китаєм (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила іноземним чиновникам, що не визначатиме нову дату зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном , доки не завершиться активна фаза війни з Іраном.

Про це пише Politico з посиланням на джерела, обізнані з підготовкою саміту.



За словами співрозмовників видання, Вашингтон дав зрозуміти, що нові пропозиції щодо термінів зустрічі можуть з’явитися лише після спаду напруження на Близькому Сході. Водночас у Білому домі заперечують, що перенесення саміту напряму прив’язане саме до війни з Іраном.

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Раніше Reuters повідомляло, що заплановану поїздку Трампа до Пекіна, яка мала відбутися наприкінці березня, вже відклали приблизно на п’ять-шість тижнів саме через війну з Іраном, яка стала головним зовнішньополітичним пріоритетом для Вашингтона.

При цьому Білий дім офіційно заявляв, що США і Китай продовжують продуктивні контакти щодо перенесення візиту, а нову дату мають оголосити пізніше. Міністр фінансів США Скотт Бессент також казав, що перенесення пов’язане насамперед із логістикою та необхідністю, щоб Трамп як головнокомандувач залишався у Вашингтоні.

Зазначається, що особиста зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна розглядалася як важливий елемент стабілізації відносин між США та Китаєм після торговельних суперечок і напруження навколо Тайваню. Затримка саміту вже додає невизначеності у двосторонні відносини.