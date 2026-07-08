Вступ України в Євросоюз: у Єврокомісії закликали держави-члени прийняти рішення про відкриття всіх кластерів переговорів

Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив, що, на її думку, всі умови для відкриття решти п’яти кластерів зараз виконані (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Єврокомісія закликає держави-члени ЄС рухатися вперед з прийняттям рішень про відкриття перемовних кластерів для України та Молдови, заявив 8 липня речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

«Ми вважаємо, що всі умови зараз виконані для того, щоб Молдова та Україна відкрили всі кластери — тобто п’ять кластерів, що залишилися. І ми дійсно закликаємо держави-члени рухатися вперед у цьому питанні, та готові підтримати цей процес», — наводить його слова Європейська правда.

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Водночас речник Єврокомісії відмовився надавати коментарі щодо технічних дискусій у Раді ЄС з цього приводу.

Раніше Європейська правда з посиланням на джерела повідомила, що у ЄС планують відкрити шостий кластер під назвою Зовнішні відносини для України та Молдови у вівторок, 14 липня, на засіданні Ради ЄС із загальних питань у Брюсселі.

Наступним кроком стане ухвалення спільних переговорних позицій ЄС щодо шостого кластера для України та Молдови. Цей процес планується завершити в другій половині дня в п’ятницю, 10 липня.

3 липня Угорщина погодилася на те, щоб Євросоюз надіслав Україні та Молдові офіційний лист, який ініціює процедуру відкриття шостого переговорного кластера щодо вступу до ЄС.

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Раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що прискорений вступ України до ЄС «буде несправедливим» щодо країн Західних Балкан. Він також зазначив, що «угорський уряд — не єдиний, хто не погоджується з відкриттям інших кластерів».