Українська делегація вже провела зустріч з представниками Дональда Трампа — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Маямі, повідомив президент Володимир Зеленський у суботу, 21 березня.

Перемовини між Україною та США продовжаться завтра, додав він.

«Важливо для всіх нас у світі, що дипломатія продовжується і ми намагаємося закінчити цю війну — війну Росії проти України. Війна нікому не потрібна», — зазначив Зеленський.

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За його словами, найголовніше — визначити, наскільки російська сторона готова до реального завершення війни.

«Тим більше зараз, коли через іранську ситуацію геополітичні проблеми тільки зросли. Буде ще детальна доповідь команди», — сказав глава держави.

21 березня українська делегація прибула до Маямі (Флорида). Зустріч мала розпочатись орієнтовно о 16:00 за київським часом.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україну будуть представляти секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, голова Офісу президента Кирило Буданов, лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія та заступник голови ОП Сергій Кислиця.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков 20 березня заявив, що делегації РФ не буде на зустрічі. Тоді ж Пєсков додав, що тристоронні переговори країни-агресора з Україною та США наразі призупинено.

Новий раунд перемовин у форматі Україна — РФ — США мав відбутися у період з 5 по 9 березня в Абу-Дабі, але 28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму, який атакує країни Перської затоки.

10 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що нові тристоронні переговори мали відбутися в Туреччині. Але США запропонували перенести зустріч на тиждень через війну на Близькому Сході. Згодом Зеленський розповів, що Штати пропонують зустріч в Америці, але росіяни відмовилися.

18 березня у МЗС України повідомили, що переговорні команди спілкуються щодня, але для прогресу потрібні зустрічі, які вже кілька разів переносилися.