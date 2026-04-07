Видання Tehran Times повідомило, що Іран не обривав контактів з США (Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Тегеран не обривав контактів зі Сполученими Штатами для обговорення врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомило видання Tehran Times у вівторок, 7 квітня.

«Дипломатичні та непрямі канали переговорів зі США не закриті», — йдеться в дописі на сторінці газети в соцмережі X.

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Раніше видання The New York Times з посиланням на трьох високопоставлених іранських чиновників повідомляло, що Тегеран поінформував пакистанських посередників, що більше не буде вести перемовини з США про припинення вогню.

Ця заява пролунала після того, як 7 квітня американський президент Дональд Трамп пригрозив знищити «цілу цивілізацію», а Сполучені Штати завдали ударів по військових об'єктах на острові Харк.

Очільник Білого дому неодноразово попереджав, що США можуть вдарити по електростанціях, мостах та іншій інфраструктурі в Ірані, якщо Тегеран не укладе угоду або не відкриє Ормузьку протоку. 5 квітня він заявив, що Іран має час до вівторка, 20:00 за східним часом, щоб укласти угоду (03:00 8 квітня за Києвом).

У Тегерані у відповідь заявили, що в разі подальших ударів Сполучених Штатів по інфраструктурі Ірану «ворота пекла» відкриються вже для США та Ізраїлю. За даними CNN, Тегеран заявив, що повністю відкриє Ормузьку протоку лише після компенсації країні фінансових збитків через війну.

6 квітня видання Axios повідомило, що США та Іран за допомогою посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни.

Того ж дня агентство Reuters з посиланням на джерела написало, що Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни з США та Ізраїлем, в рамках якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.

Згодом телеканал CNN повідомив, що Трамп не підтримав план, представлений посередниками.

6 квітня очільник Білого дому заявив, що Іран можна знищити за одну ніч, і додав, що вона може настати вже у вівторок.