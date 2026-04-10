Трамп заявив, що в Ірану «немає карт» на переговорах, і пригрозив новою війною
Дональд Трамп попередив, що США можуть знову вдарити по Ірану (Фото: Carl Court/Pool via REUTERS)
Президент США Дональд Трамп попередив Іран, що Сполучені Штати можуть відновити військові дії, якщо не буде укладено мирну угоду.
Про це повідомила газета New York Post у п’ятницю, 10 квітня.
«Ми завантажуємо кораблі найкращими боєприпасами, найкращою зброєю, яка коли-небудь була створена — кращою, ніж ми робили раніше», — заявив Трамп у телефонному інтерв'ю. І наголосив, що США «використовуватимуть їх [кораблі] дуже ефективно», якщо угоди не буде.
Також Трамп заявив, що у Тегерана «немає карт» напередодні переговорів.
«Іранці, здається, не усвідомлюють, що в них немає жодних переваг, окрім короткострокового грабування всього світу шляхом використання міжнародних водних шляхів», — написав Трамп у соцмережі Truth Social.
«Єдина причина, чому вони [Іран] живі сьогодні, — це переговори!» — підсумував президент США.
У ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп повідомив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки.
7 квітня Трамп ще погрожував Тегерану новими потужними ударами і попереджав, що США можуть вдарити по електростанціях, мостах та інших об'єктах інфраструктури.
Іран на це заявляв, що в разі подальших ударів для США та Ізраїлю відкриються «ворота пекла», і обіцяв повністю відкрити Ормузьку протоку лише після компенсації Штатами фінансових збитків.
У п’ятницю, 10 квітня, мають відбутися переговори між американською та іранською делегаціями у Пакистані. Команду переговірників США очолює віцепрезидент Джей Ді Венс, він вже вилетів до столиці Пакистану Ісламабада.