Ізраїль заявив, що перемир’я з Іраном не поширюється на війну проти Хезболли в Лівані

Ізраїльський артилерійський підрозділ веде вогонь у бік Лівану на тлі ескалації конфлікту між організацією Хезболла та Тель-Авівом, 17 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Ammar Awad)

В Ізраїлі заявили, що двотижневе перемир’я з Іраном не поширюється на війну в Лівані проти угруповання Хезболла. Про це повідомляє Associated Press .

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу повідомив, що підтримує рішення президента США Дональда Трампа призупинити удари по Ірану на два тижні.

Однак в офісі уточнили, що це не стосується війни з Хезболлою в Лівані.

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Там також зазначили, що перемир’я залежить від відкриття Іраном Ормузької протоки та припинення всіх атак на США, Ізраїль та країни Близького Сходу.

В Ізраїлі додали, що підтримують зусилля США, спрямовані на те, щоб Іран більше не становив ядерної чи ракетної загрози.

16 березня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала цілеспрямовану наземну операцію на півдні Лівану з метою розширення буферної зони проти Хезболли.

У ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він підкреслив, що домовленість передбачає двостороннє припинення вогню.

Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США.

У заяві йдеться, що угоду про припинення вогню укладено за згодою нового верховного лідера Ірану аятоли Моджтаби Хаменеї.

Телеканал CNN із посиланням на високопоставленого представника Білого дому повідомив, що Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів.

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що запрошує делегації Ірану та США на зустріч в Ісламабаді для подальших переговорів.

Раніше Трамп заявив, що США можуть «знищити Іран за одну ніч» і за лічені години розбомбити всі мости та електростанції країни, якщо його ультиматум щодо відкриття Ормузької протоки не буде виконано. Він також попередив, що у разі невиконання його вимог «ціла цивілізація загине». Ультиматум, оголошений Трампом, спливав о 20:00 за східним часом США (03:00 8 квітня за Києвом).