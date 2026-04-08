Венс назвав угоду про припинення вогню між США та Іраном «крихким перемир’ям»

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав угоду Штатів з Іраном про двотижневе припинення вогню «крихким перемир’ям». Про це пише CNN у середу, 8 квітня.

За словами Венса, в іранському уряді була різна реакція на укладення тимчасового перемир’я із США. Міністр закордонних справ Ірану відреагував на це позитивно, однак інші «брехали» про те, чого досягли Сполучені Штати у військовому плані, та про умови перемир’я, стверджує американський віцепрезидент.

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«Ось чому я кажу, що це крихке перемир’я. Є люди, які явно хочуть сісти за стіл переговорів і співпрацювати з нами, щоб досягти вигідної угоди, а є й такі, хто бреше навіть щодо того крихкого перемир’я, яке ми вже уклали. Якщо іранці готові добросовісно співпрацювати з нами, я думаю, ми зможемо досягти угоди. Якщо вони будуть брехати, якщо вони будуть обманювати, якщо вони… будуть намагатися завадити навіть тому крихкому перемир’ю, яке ми встановили, то вони не будуть задоволені», — заявив Венс.

Він також зазначив, що американський президент Дональд Трамп попросив свою команду утриматись від певних військових, дипломатичних та економічних заходів для чинення тиску на Іран. Однак це може бути переглянуто, якщо Тегеран не вестиме конструктивні переговори щодо остаточного припинення війни.

«Він сказав нам сісти за стіл переговорів. Але якщо іранці не зроблять те саме, вони дізнаються, що президент Сполучених Штатів — не той, з ким можна жартувати. Він нетерплячий. Він нетерпляче чекає на прогрес», — додав Венс.

Напередодні Дональд Трамп озвучив низку погроз на адресу Ірану, заявивши, що США можуть "знищити Іран за одну ніч" і за лічені години розбомбити всі мости та електростанції країни. Він також попередив, що в разі невиконання його вимог "ціла цивілізація загине".

Ультиматум, оголошений Трампом, спливав о 20:00 за східним часом США (03:00 8 квітня за Києвом).

Однак у ніч проти 8 квітня американський лідер заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» в досягненні остаточної мирної угоди.

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Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США. Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів.

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що запрошує делегації Ірану та США на зустріч в Ісламабаді для подальших переговорів.