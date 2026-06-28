Режим припинення вогню між США та Іраном може зруйнуватися через розбіжності щодо Ормузької протоки (Фото: REUTERS/Stringer/File Photo)

Напруженість між США та Іраном останніми днями зростала, обмін ударами поставив під сумнів доволі крихкий режим припинення вогню.

Про це написало Axios у неділю, 28 червня.

Видання зауважило, що однією з причин загострення ймовірно є різні тлумачення меморандуму про взаєморозуміння щодо припинення війни — особливо коли йдеться про Ормузьку протоку.

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Згідно з меморандумом, Іран зобов’язався докласти всіх зусиль для забезпечення безпечного проходу комерційних суден цією протокою, а США у відповідь зняли блокаду з іранських портів.

Axios зазначило, що у контексті ескалації останніх днів немає ясності щодо того, чи відбудеться наступний раунд переговорів між технічними групами США та Ірану, який мав би пройти 30 червня у Швейцарії.

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Меморандум про взаєморозуміння був дистанційно підписаний 18 червня президентами США та Ірану Дональдом Трампом та Масудом Пезешкіаном. Штати дозволяли Ірану експортувати нафту і знімали санкції, а Тегеран зобов’язувався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками.

Того самого дня, 18 червня, Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокада Ормузької протоки остаточно знята.

Проте вже 25 червня телеканал CBS News повідомив, що цивільне вантажне судно під прапором Сінгапуру зазнало удару, коли проходило Ормузькою протокою біля узбережжя Оману. Спочатку йшлося про «невідомий снаряд», проте згодом американська сторона заявила, що це був іранський безпілотник.

26 червня американські військові заявили, що завдали ударів по низці військових об'єктів Ірану у відповідь на атаку торговельного судна Ever Lovely в Ормузькій протоці.

27 червня Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив про обстріл місць дислокації американських військ на Близькому Сході і пообіцяв, що в разі повторення американських ударів відповідь Ірану буде «ще масштабнішою».

Так само 27 червня в Центральному командуванні ЗС США повідомили про нові удари по військових об'єктах Ірану в районі Ормузької протоки.