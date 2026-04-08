Вид з повітря на острів Кешм, що належить Ірану, і Ормузьку протоку (Фото: REUTERS/Stringer/File Photo)

Двотижневе перемир’я на Близькому Сході передбачає, що Іран та Оман зможуть стягувати мита з суден, які проходять через Ормузьку протоку. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на неназваного регіонального чиновника.

Співрозмовник агентства зазначив, що Іран планує витратити отримані кошти на післявоєнну відбудову.

Водночас наразі не зрозуміло, як Оман використає свою частку від доходів.

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У ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» у досягненні остаточної мирної угоди.

Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США. Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів.

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що запрошує делегації Ірану та США на зустріч в Ісламабаді для подальших переговорів.

Напередодні Трамп озвучив низку погроз на адресу Ірану, заявивши, що США можуть «знищити Іран за одну ніч» і за лічені години розбомбити всі мости та електростанції країни. Він також попередив, що у разі невиконання його вимог «ціла цивілізація загине».

Ультиматум, оголошений Трампом, спливав о 20:00 за східним часом США (03:00 8 квітня за Києвом).