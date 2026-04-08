Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна вітає домовленості між США та Іраном щодо припинення вогню.

«Вітаємо угоду між Президентом США Дональдом Трампом та Іранським режимом щодо розблокування Ормузької протоки та припинення вогню, а також посередницькі зусилля Пакистану. Американська рішучість працює», — написав він на своїй сторінці у X.

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Сибіга наголосив, що «настав чась проявити достатню рішучість» для примусу країни-агресора Росії до припинення вогню та завершення війни проти України.

У ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» у досягненні остаточної мирної угоди.

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Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США. Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів.

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що запрошує делегації Ірану та США на зустріч в Ісламабаді для подальших переговорів.

Напередодні Трамп озвучив низку погроз на адресу Ірану, заявивши, що США можуть «знищити Іран за одну ніч» і за лічені години розбомбити всі мости та електростанції країни. Він також попередив, що у разі невиконання його вимог «ціла цивілізація загине».

Ультиматум, оголошений Трампом, спливав о 20:00 за східним часом США (03:00 8 квітня за Києвом).