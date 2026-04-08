Іран звинуватив США в порушенні угоди про перемир’я через удари по Лівану

Рятувальники працюють на місці ізраїльського удару в Бейруті, Ліван, 8 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Emilie Madi)

Іран звинуватив Сполучені Штатив в порушенні трьох пунктів угоди щодо двотижневого перемир’я. Про це пише Associated Press у середу, 8 квітня.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зробив репост допису прем'єр-міністра Пакистану Шахбаза Шаріфа, в якому він написав про домовленість США та Ірану щодо припинення вогню.

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У повідомленні йдеться, що угода поширюється на всі території регіону, включно з Ліваном.

«З великою скромністю я радий повідомити, що Ісламська Республіка Іран та Сполучені Штати Америки разом зі своїми союзниками домовилися про негайне припинення вогню на всіх територіях, включно з Ліваном та іншими країнами», — сказано в дописі.

Водночас Арагчі дорікнув США ударами по Лівану та додав, що «всі спостерігають, чи виконають Штати свої зобов’язання».

«Умови угоди про припинення вогню між Іраном та США чіткі та однозначні: США повинні зробити вибір: припинення вогню або продовження війни через Ізраїль. Не може бути і те, і інше. Світ бачить різанину в Лівані. М’яч на боці США, і світ спостерігає, чи виконають вони свої зобов’язання», — написав іранський міністр у соцмережі Х.

Напередодні американський президент Дональд Трамп озвучив низку погроз на адресу Ірану, заявивши, що США можуть «знищити Іран за одну ніч» і за лічені години розбомбити всі мости та електростанції країни. Він також попередив, що в разі невиконання його вимог «ціла цивілізація загине».

Ультиматум, оголошений Трампом, спливав о 20:00 за східним часом США (03:00 8 квітня за Києвом).

Однак у ніч проти 8 квітня американський лідер заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» в досягненні остаточної мирної угоди.

Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США. Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів.

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Прем'єр-міністр Пакистану своєю чергою заявив, що запрошує делегації Ірану та США на зустріч в Ісламабаді для подальших переговорів.

Пізніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала найбільшого скоординованого удару по об'єктах угрупування Хезболла в Лівані з початку операції Ревучий лев.

ЦАХАЛ зазначив, що протягом 10 хвилин одночасно атакував понад 100 командних центрів та військових об'єктів Хезболли в Бейруті, долині Бекаа та на півдні Лівану. Зокрема, під удар потрапили штаб-квартири угруповання, командні центри розвідки та центральні штаби, інфраструктура вогневих та військово-морських підрозділів, активи сил Радван та повітряного підрозділу (127).

В Офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявили, що двотижневе перемир’я з Іраном не поширюється на війну в Лівані проти угруповання Хезболла.

Після цього кілька іранських ЗМІ повідомили про порушення Ізраїлем режиму припинення вогню. Вони також написали, що якщо атаки на Ліван продовжуватимуться, Тегеран вийде з угоди про перемир’я.

У Білому домі повідомили, що переговорну групу США на перемовинах з Іраном, які відбудуться в Ісламабаді в суботу, 11 квітня, очолить віцепрезидент США Джей Ді Венс. До нього приєднаються спецпосланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер, цитує The Times of Israel слова прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт.

Раніше повідомлялось, що переговори відбудуться в п’ятницю і що Венс, можливо, не зможе взяти в них участь з міркувань безпеки.

The Times of Israel пише, що Іран хоче, аби США на переговорах представляв саме Венс. Тегеран, як зазначається в матеріалі, звинувачує Віткоффа і Кушнера в неправильному висвітленні позиції Ірану.

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Окрім цього, Венс є одним із небагатьох чиновників американської адміністрації, який, як повідомляється, виступав проти початку війни з Іраном, пише видання.

Водночас Левітт не уточнила, чи будуть переговори прямими, чи через посередників, як того зазвичай хочуть іранці.