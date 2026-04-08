Дим піднімається після ізраїльського удару по південних передмістях Бейрута, вид з Баабди, Ліван, 8 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Raghed Waked)

Кілька іранських ЗМІ повідомили про порушення Ізраїлем режиму припинення вогню. Вони заявили, що якщо атаки на Ліван продовжуватимуться, то Тегеран вийде з угоди про перемир’я.

Про це пише агентство Reuters.

Так, іранське інформагентство Tasnim з посиланням на неназване джерело заявило, що Тегеран вийде з угоди про перемир’я, якщо напади на Ліван продовжуватимуться.

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Медіа зазначило, що збройні сили країни вже визначають цілі для відповіді на атаки Ізраїлю по Лівану.

За даними інформагентства, припинення війни на всіх фронтах, включаючи Ліван, було частиною двотижневої угоди про припинення вогню зі США.

Телеканал Press TV з посиланням на джерело також заявив, що Іран покарає Ізраїль за атаки проти Хезболли, назвавши їх «порушенням перемир’я».

Водночас інформагентство Fars повідомило, що нафтові танкери, які проходять через Ормузьку протоку, були зупинені після «порушення режиму припинення вогню» з боку Ізраїлю.

Вночі проти 8 квітня американський президент Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що Сполучені Штати вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» у досягненні остаточної мирної угоди.

Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США.

Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів. Однак там заявили, що двотижневе перемир’я з Іраном не поширюється на війну в Лівані проти угруповання Хезболла.

Пізніше ізраїльські військові повідомили, що протягом 10 хвилин одночасно атакували понад 100 командних центрів та військових об'єктів Хезболли в Бейруті, долині Бекаа та на півдні Лівану.

Крім того, після оголошення перемир’я іранська національна компанія з нафтопереробки заявила про «ворожу атаку» на НПЗ на острові Лаван.

Також ОАЕ, Кувейт і Бахрейн повідомили, що Іран атакував їхню територію дронами і ракетами. Згодом агентство Reuters з посиланням на джерела написало, що іранські війська вдарили по саудівському нафтопроводу, за допомогою якого обходили блокаду Ормузької протоки.

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Ввечері 8 квітня прем'єр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що надходить інформація про порушення режиму припинення вогню у кількох місцях зони конфлікту на Близькому Сході. Він закликав сторони дотримуватися двотижневого перемир’я.