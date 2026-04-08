Прем'єр Пакистану заявив про порушення режиму припинення вогню на Близькому Сході та закликав дотримуватися перемир’я

Люди стоять на місці ізраїльського удару в районі Мар-Еліас, Бейрут, Ліван, 8 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Mohamed Azakir)

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що надходить інформація про порушення режиму припинення вогню у кількох місцях зони конфлікту на Близькому Сході. Він закликав сторони дотримуватися двотижневого перемир’я .

Про це Шаріф повідомив на своїй сторінці в соцмережі X у середу, 8 квітня.

«У кількох місцях зони конфлікту [на Близькому Сході] повідомлялося про порушення режиму припинення вогню, що підриває дух мирного процесу. Я щиро та палко закликаю всі сторони проявити стриманість та дотримуватися двотижневого перемир’я, як було домовлено, щоб дипломатія могла відіграти провідну роль у мирному врегулюванні конфлікту», — наголосив він.

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Своєю чергою інформагентство Fars з посиланням на джерело в силах безпеки заявило, що Іран завершує підготовку планів проведення «операції стримування» проти Ізраїлю, стверджуючи, що той порушив режим припинення вогню, атакуючи об'єкти Хезболли в Лівані.

Вночі проти 8 квітня американський президент Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що Сполучені Штати вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» у досягненні остаточної мирної угоди.

Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США.

Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів. Однак там заявили, що двотижневе перемир’я з Іраном не поширюється на війну в Лівані проти угруповання Хезболла.

Пізніше ізраїльські військові повідомили, що протягом 10 хвилин одночасно атакували понад 100 командних центрів та військових об'єктів Хезболли в Бейруті, долині Бекаа та на півдні Лівану.

Крім того, після оголошення перемир’я іранська національна компанія з нафтопереробки заявила про «ворожу атаку» на НПЗ на острові Лаван.

Також ОАЕ, Кувейт і Бахрейн повідомили, що Іран атакував їхню територію дронами і ракетами. Згодом агентство Reuters з посиланням на джерела написало, що іранські війська вдарили по саудівському нафтопроводу, за допомогою якого обходили блокаду Ормузької протоки.