Зеленський і Трамп завершили закриту зустріч в Анкарі — прессекретар

Перемовини президентів України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа тривали на полях саміту НАТО в турецькій столиці.

Про завершення розмови журналістам повідомив українського президента Сергій Никифоров.

За словами Никифорова, зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа закінчилася близько 17:20.

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Переговори Зеленського та Трампа в Анкарі — що відомо

Перед закритою частиною зустрічі президенти провели спільну пресконференцію. На ній Трамп назвав далекобійні удари України по Росії «ескалацією, яка може допомогти» закінчити війну, повідомив, що Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для ЗРК Patriot, а також сказав, що хотів би приїхати в Україну, але вважає за краще зробити це вже після закінчення війни.

Саміт НАТО в Анкарі триває 7−8 липня за участю лідерів країн — членів Альянсу.

Це друга зустріч Зеленського і Трампа менш ніж за місяць — попередні перемовини лідери провели 16 червня на саміті G7 у французькому Евіан-ле-Бен.