Як заявив британський прем'єр Кір Стармер на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, диктатор РФ Володимір Путін не повинен бути тим, хто отримує вигоду з війни в Ірані (Фото: REUTERS/Jaimi Joy)

Про це 17 березня повідомляє британське видання The Guardian.

«І не можна допустити, щоб Росія отримала вигоду з війни в Ірані (яка призвела до зростання цін на нафту і часткового зняття санкцій з Росії з боку США). Наша рішучість — непохитна. Я вважаю, що дуже важливо чітко розуміти — уцентрі уваги має залишатися Україна», — заявив Стармер перед початком закритих переговорів із Зеленським у Лондоні.

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Як сказав Стармер, «очевидно, що в Ірані, на Близькому Сході, триває конфлікт, але ми не можемо випускати з уваги те, що відбувається в Україні, і необхідність нашої підтримки».

«Путін не повинен бути тим, хто отримує вигоду з конфлікту в Ірані, чи то ціни на нафту, чи то зняття санкцій», — підсумував британський прем'єр.

16 березня в межах свого офіційного візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію з королем Чарльзом III.

Про це повідомили в Букінгемському палаці, який поширив фото зустрічі глави української держави з королем Чарльзом III.

Як раніше повідомляв журналістам прессекретар президента України Сергій Нікіфоров, Володимир Зеленський також планує виступити перед членами парламенту Великої Британії та провести тристоронню зустріч із генсеком НАТО Марком Рютте і прем'єром Стармером.