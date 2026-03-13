Гравці отримали нові карти. Як змінилися переговорні позиції України та Росії перед наступним раундом та чи є в них козирі — розбір NV

Українська делегація під час третього раунду тристоронніх переговорів у Женеві, Швейцарія, 17 лютого 2026 року (Фото: SDCU via REUTERS)

Політики й експерти пояснили NV, як українська допомога у збитті іранських шахедів та успішний контрнаступ ЗСУ змінили позиції офіційного Києва на майбутніх перемовинах із США та РФ.

З новими можливостями Україна підходить до чергового раунду тристоронніх мирних переговорів. Останній має відбутись на наступному тижні.

«Мовою Дональда Трампа, ми показали, що у нас є карти», — пояснив NV Олександр Мережко, голова комітету ВР із зовнішньої політики та депутат Слуги народу (СН).

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То які тепер «переговорні» карти отримала Україна? Та чому в Росії — вустами кремлівського спікера Дмітрія Пєскова — саме зараз заговорили про відмову від «принципів» Стамбульських переговорів 2022-го, які були схожі на ультиматум Москви на адресу Києва?