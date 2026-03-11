«Процес рухається вперед». Віткофф вважає, що переговори про завершення війни РФ проти України наближаються до «переломного моменту»

У США бачать ознаки можливого «переломного моменту» в переговорах між Києвом, Москвою і Вашингтоном щодо завершення війни країни-агресора РФ проти України.

Про це у вівторок, 10 березня, повідомив спеціальний посланець США Стів Віткофф в ефірі CNBC.

За його словами, переговори між Україною, Росією та США йдуть повільніше, ніж очікував американський президент Дональд Трамп. Зокрема, тристороння зустріч, яка була запланована на цей тиждень, перенесена на наступний.

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«Процес рухається вперед. Думаю, тристоронню зустріч перенесуть на якийсь час на наступний тиждень. Ми налаштовані позитивно і будемо зберігати оптимізм. Це війна, яка повинна закінчитися», — сказав Віткофф.

До того ж під час обговорення перспектив завершення війни цього року він зазначив, що Трамп, за його словами, «загалом успішно домагається врегулювання таких питань».

«Ми бачимо ознаки того, що обидві сторони втомилися і виснажені. І, сподіваюся, це початок переломного моменту. Те ж саме було на Близькому Сході. Там теж був переломний момент, коли ми просто відчули, що вони втомилися від війни. І будемо сподіватися, що ми перебуваємо в такій точці зараз — або скоро будемо», — наголосив Віткофф.

10 березня Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона була готова до тристоронньої зустрічі з США та РФ у Туреччині, але американці запропонували перенести її на наступний тиждень.

2 березня президент України Володимир Зеленський сказав, що наступний раунд тристоронніх перемовин має відбутися в період із 5 до 9 березня. Тоді він так само говорив про готовність української делегації і зауважував, що ситуація у Перській затоці на цю готовність не впливає.

26 лютого Зеленський повідомив, що наступна тристороння зустріч переговорних команд відбудеться в Абу-Дабі на початку березня. Проте 28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму.

Іран у відповідь на удари США та Ізраїлю атакував ракетами сам Ізраїль а також низку країн Перської затоки — зокрема і ОАЕ.