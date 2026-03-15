Фіцо підтримав пропозицію прем'єра Бельгії надати Євросоюзу мандат на переговори з Росією

На своїй сторінці у Facebook він заявив, що багатьом нібито «вигідне продовження війни тільки через одержимість Росією, незважаючи на те, що це безглузде взаємне вбивство слов’ян, яке нічого не вирішить».

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Фіцо також стверджує, що рішення можуть принести тільки переговори. Він нагадав, що прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер запропонував, щоб країни-члени надали ЄС мандат на переговори з Росією щодо завершення війни.

На думку прем'єра Словаччини, глава уряду Бельгії таким чином визнав, що підтримка війни не змогла економічно задушити Росію.

«Такі голоси здорового глузду потрібно тільки вітати. Якби ЄС просив мандат на мирні переговори, я б голосував обома руками», — сказав він.

15 лютого міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європа має брати участь у переговорах щодо завершення російсько-української війни, адже саме європейські країни зараз забезпечують основну фінансову підтримку Києва.

Сікорський зазначив, що лідерська роль США в переговорах була б природною за умови, що саме Сполучені Штати залишалися ключовим донором допомоги Україні. Однак за останній рік частка європейської підтримки суттєво зросла.

9 грудня 2025 року президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європі було б «корисно» відновити діалог із російським диктатором Володимиром Путіним.

«Або під час поточних переговорів буде досягнуто міцного миру, або ми знайдемо способи відновити діалог європейців із Росією — в умовах прозорості та співробітництва з Україною, тоді знову стане корисно поговорити з Володимиром Путіним», — сказав Макрон, спілкуючись із журналістами в Брюсселі.

«Інакше ми будемо вести переговори між собою, з переговірниками, які потім самі підуть обговорювати це питання з росіянами», — додав він.

Французький президент наголосив, що Європа й Україна зацікавлені в тому, щоб знайти правильний формат для відновлення дискусії.

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21 грудня спікер кремлівського режиму Дмитро Пєсков сказав, що російський диктатор готовий до переговорів із Макроном, «якщо є взаємна політична воля».