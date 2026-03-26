У Кремлі заявили, що на переговорах щодо України немає «жодного» прогресу в питанні територій

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков стверджує, що Москва не втратила інтересу до мирних переговорів (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що під час попередніх раундів мирних переговорів щодо України сторони не просунулися у питанні територій . Наступна зустріч відбудеться, «щойно дозволять обставини».

Про це Пєсков сказав під час брифінгу у четвер, 26 березня, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

За його твердженням, на переговорах щодо України досі немає «жодного прогресу з основних питань», зокрема щодо територій.

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Країна-агресор, за словами Пєскова, нібито «не втрачає інтересу до переговорів», але має намір продовжувати «СВО» (так у Москві називають неспровоковану військову агресію проти України, — ред.).

Москва перебуває у контакті з американською стороною і розраховує на проведення наступного раунду мирних переговорів, щойно дозволять обставини, додав речник диктатора РФ.

21−22 березня у Маямі відбулась зустріч між українською делегацією та представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. У МЗС України назвали переговори змістовими.

25 березня президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters заявив, що США висунули умову надання Україні гарантій безпеки в обмін на вихід Сил оборони із Донбасу.

Раніше повідомлялося, що новий раунд тристоронніх переговорів у форматі Україна — РФ — США перенесли через війну на Близькому Сході.