Прем'єр Бельгії пояснив свій заклик щодо переговорів із Росією

Бельгія продовжує виступати за посилення тиску на Росію, заявив прем'єр-міністр країни Барт де Вевер (Фото: REUTERS/Eduardo Munoz)

Бельгія виступає за посилення тиску на Росію, але наполягає на тому, щоб Європейський Союз був за столом переговорів для врегулювання війни в Україні.

Про це в четвер, 19 березня, заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, пише Politico.

Перед початком засідання Європейської ради де Вевер роз’яснив свою позицію щодо РФ, оскільки раніше він закликав ЄС до переговорів із Москвою.

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Він уточнив, що, на його думку, відносини з РФ слід нормалізувати в гіпотетичному майбутньому. Тоді, коли буде досягнуто прийнятного миру.

Зараз же, заявив де Вевер, необхідно продовжувати чинити «максимальний тиск на Росію». Він також виступає за 20-й пакет санкцій.

При цьому він вказав, що вважає ненормальним, «коли ми фінансуємо війну, але не представлені за столом переговорів».

Прем'єр-міністр Бельгії додав, що він «не єдиний, хто так говорить».

14 березня Барт де Вевер в інтерв'ю, опублікованому газетою L’Echo, заявив, що Європейський Союз повинен розглянути можливість переговорів з Росією для врегулювання війни в Україні, оскільки досі не вдалося змусити Москву відмовитися від агресії.