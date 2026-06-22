У ЄС незадоволені тим, що Антоніу Кошта вирішив налагодити контакти з Кремлем (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Європейські дипломати та лідери незадоволені тим, що голова Європейської ради Антоніу Кошта налагодив контакт із представниками Кремля для залучення диктатора Володимира Путіна до обговорення можливих шляхів завершення війни в Україні.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

За словами дипломатів, Кошта припустився своєї "першої серйозної помилки" перед тим, як об'єднати 27 лідерів країн блоку для досягнення угоди щодо бюджету ЄС на наступні сім років.

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Зокрема, колишній прем'єр-міністр Португалії опинився під шквалом критики, причому глави двох найвпливовіших країн блоку — Франції та Німеччини — виявилися серед найбільш незадоволених.

З моменту вступу на посаду в грудні 2024 року Кошта отримував лише похвалу від лідерів, яких він представляє і від підтримки яких він залежить. Однак на саміті, який він очолював минулого тижня, проявилося невдоволення. Йдеться про несподіваний контакт його глави адміністрації з російськими офіційними особами.

При цьому на публіці лідери захищали його позицію. Зокрема, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що контакти з Росією були «зрозумілими», а президент Бельгії Барт де Вевер назвав їх «абсолютно нормальними», пожартувавши перед камерами, що ЄС має особисто відправити Косту до Москви.

За словами європейських дипломатів, за лаштунками ситуація була іншою.

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«Коста вчинив так само, як Мішель», — заявив один із дипломатів на умовах анонімності, маючи на увазі Шарля Мішеля, попередника Кости та колишнього прем'єр--міністра Бельгії, якого багато лідерів вважали некомпетентним під час його перебування на посаді з 2019 по 2024 рік.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал публічно висловився щодо конфлікту найрізкіше, назвавши дії Кости «помилковими» та заявивши, що ЄС не може одночасно бути посередником у війні та прихильником України.

«Хоча публічно невдоволення було стриманим, у приватному порядку президент Франції Еммануель Макрон і особливо канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дали зрозуміти, що вони незадоволені», — йдеться в матеріалі.

Минулого тижня офіс Кошти наголошував, що звернення до Кремля не було спробою розпочати переговори чи виступити посередником між Росією та Україною, а скоріше спробою відкрити канал зв’язку, щоб ЄС був готовий, якщо Путін серйозно візьметься за мирні переговори.

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«У Кости попереду кілька важливих місяців. Досі він діяв спокійно й ефективно. Залишається сподіватися, що питання щодо нього означають, що він сам собі не ускладнив життя», — заявив один із дипломатів.

При цьому більшість дипломатів зазначили, що рівень довіри до Кошти все ще залишається високим. Один із дипломатів заявив, що сумнівається, ніби той настільки сильно зіпсував відносини з лідерами, що його політичне виживання опинилося під загрозою.

17 червня видання Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що голова Європейської ради Антоніу Кошта налагодив контакт із представниками Кремля з метою залучення диктатора РФ Володимира Путіна до обговорення можливих шляхів завершення війни в Україні.

Переговори про припинення війни в Україні — що відомо

Саміт лідерів G7 проходив у французькому Евіані з 15 по 17 червня. Однією з головних тем зустрічі стало обговорення потенційних мирних переговорів між Україною та Росією. Зокрема, європейські лідери планували скоординувати позиції з президентом США Дональдом Трампом і залучити його до обговорення «п'яти основних пунктів» врегулювання війни.

Ці п’ять умов для досягнення справедливого та міцного миру були сформульовані 7 червня в Лондоні під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідерами Великої Британії (Кіром Стармером), Франції (Емманюелем Макроном) та Німеччини (Фрідріхом Мерцем) у форматі E3 + Україна.

Учасники формату E3 чітко наголосили, що Європа як незмінний союзник Києва має відігравати ключову роль у будь-якому майбутньому врегулюванні.

У Кремлі на спільну європейську ініціативу відреагували традиційною критикою. 8 червня прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков назвав озвучені лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини умови «непослідовними» і заявив, що Москві «важко уявити» переговори на такій основі.

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15 червня Трамп заявив, що після врегулювання ситуації навколо Ірану має намір приділити більше уваги завершенню війни РФ проти України. За його словами, і Зеленський, і Путін готові до можливих переговорів.