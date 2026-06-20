«Наступна пастка РФ». Глава МЗС Естонії застеріг Європу від ролі нейтрального посередника

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час виступу на Кільській безпековій конференції в Німеччині закликав європейські країни не погоджуватися на роль нейтрального посередника в переговорах із РФ, назвавши це черговою пасткою Кремля.

Дипломат наголосив, що Європа має зберігати стратегічне терпіння, посилювати тиск на агресора та сприймати Україну не як «споживача», а як донора безпеки для всього континенту. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Естонії за підсумками візиту міністра до Німеччини 19−20 червня.

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У своїй промові Маргус Цахкна зазначив, що Володимир Путін використовує дві основні пастки для розколу Заходу: надію та страх. За словами естонського міністра, Москва роками підживлювала ілюзії європейських лідерів про те, що агресію можна зупинити компромісами.

«Протягом багатьох років Путін неодноразово спонукав Захід сподіватися, що його агресія припиниться. У це вірили після вторгнення Росії в Грузію, після анексії Криму у 2014 році та знову після Мінських угод. На жаль, ця надія завжди виявлялася помилковою. Друга пастка — це страх. Росія намагається залякати Захід погрозами ескалації. Ми не повинні потрапити в жодну з цих пасток», — наголосив Цахкна.

Глава МЗС Естонії зауважив, що в деяких європейських колах досі існують сподівання на діалог з Росією, оскільки вона наразі перебуває у слабшій позиції. Проте він застеріг, що спроби залучити Європу як нейтральну сторону лише підіграють інтересам Кремля. Натомість Захід має нарощувати тиск і непохитно підтримувати Україну.

Під час панельної дискусії за участю європейських політиків та дипломатів Цахкна також згадав нещодавні успішні удари по території країни-агресора.

«Цього тижня увага всього світу була прикута до палаючої Москви, що стало ще однією демонстрацією зростаючих військових можливостей України та її здатності уражати цілі глибоко всередині російської території. Військова міць України — це те, що необхідно Європі для її власної безпеки. Саме тому ми маємо дедалі більше сприймати Україну не як споживача безпеки, а як її постачальника», — заявив міністр.

Пошук посередника для переговорів — що відомо

Процес пошуку кандидатури для посередника активізувався ще 7 травня 2026 року, коли президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив про готовність лідерів ЄС розпочати переговори з Росією. Вже 18 травня видання Politico повідомило, що керівництво Євросоюзу веде закриті дискусії щодо кандидатури єдиного переговорника з РФ, оскільки не може узгодити спільну фігуру.

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Серед потенційних кандидатів розглядалися президент Фінляндії Александр Стубб, який оголосив про готовність до цієї місії, експрем'єр Італії Маріо Драґі та міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде. Водночас колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель таку перспективу відкинула, тоді як ексканцлера Герхарда Шредера, якого Путін хотів бачити переговорщиком від ЄС, вперше з 2022 року помітили у Москві.

На початку червня представник німецького уряду заявив у коментарі Reuters про появу певного «вікна для діалогу» між ЄС та Росією щодо війни в Україні. Проте вже наступного дня, 4 червня, під час зустрічі з іноземними журналістами в Санкт-Петербурзі російський диктатор Володимир Путін категорично відкинув будь-яке посередництво європейських лідерів та продовжив просувати кандидатуру лояльного Шредера.