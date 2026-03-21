Умєров розповів про сьогоднішні переговори з США у Флориді

Рустем Умєров та Стів Віткофф під час однієї із зустрічей в рамках переговорів про припинення війни (Фото: Ryan Carter/UAE Presidential Court/Handout via REUTERS)

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров розповів про переговори у Флориді з делегацією США , що відбулись сьогодні, 21 березня.

Як зазначив Умєров, Україну разом з ним представляли Давид Арахамія, Кирило Буданов та Сергій Кислиця, до американської делегації увійшли спеціальний представник президента США Стів Віткофф, Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Грюнбаум та старший радник з питань політики Державного департаменту США Кріс Карран.

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«Продовжили обговорення ключових питань і подальших кроків у межах переговорного треку. Окрему увагу приділили узгодженню підходів для подальшого просування до практичних результатів. За підсумками першого дня зустрічі доповіли президенту України Володимиру Зеленському», — заявив секретар РНБО.

Він подякував США за залученість і «послідовну роботу для просування процесу» та зазначив, що робота продовжиться завтра, 22 березня.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що зустріч між українською делегацією та представниками Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Маямі вже відбулась.

«Важливо для всіх нас у світі, що дипломатія продовжується і ми намагаємося закінчити цю війну — війну Росії проти України. Війна нікому не потрібна», — заявив Зеленський, наголосивши, що найголовніше — визначити, наскільки російська сторона готова до реального завершення війни.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков 20 березня заявив, що делегації РФ не буде на зустрічі. Тоді ж Пєсков додав, що тристоронні переговори країни-агресора з Україною та США наразі призупинено.

Новий раунд перемовин у форматі Україна — РФ — США мав відбутися у період з 5 по 9 березня в Абу-Дабі, але 28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму, який атакує країни Перської затоки.

10 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що нові тристоронні переговори мали відбутися в Туреччині. Але США запропонували перенести зустріч на тиждень через війну на Близькому Сході. Згодом Зеленський розповів, що Штати пропонують зустріч в Америці, але росіяни відмовилися.

18 березня в МЗС України повідомили, що переговорні команди спілкуються щодня, але для прогресу потрібні зустрічі, які вже кілька разів переносилися.