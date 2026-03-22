Умєров повідомив, в яких питаннях вдалося досягти прогресу на переговорах з США у Флориді

Рустем Умєров заявив про просування в узгдженні позицій України та США (Фото: REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров розповів, в яких питаннях вдалося досягти прогресу під час переговорів української делегації з представниками США у Флориді .

«Під час зустрічей зосередилися на питаннях надійних безпекових гарантій та гуманітарного треку, зокрема обміну і повернення наших громадян. Маємо просування в узгодженні позицій та подальшим звуженням кола невирішених питань», — заявив Умєров у своєму Telegram-каналі.

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Він додав, що українська делегація доповіла президенту Володимиру Зеленському про результати роботи, а детальну доповідь вона представить після повернення в Україну.

«Дякуємо Сполученим Штатам за системну залученість до переговорного процесу. Розраховуємо, що досягнута динаміка дозволить перейти до наступного етапу зустрічей», — написав також секретар РНБО.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками двох днів зустрічей української делегації з представниками США є сигнали щодо можливого продовження обмінів та обговорення гарантій безпеки для України та Європи.

Він зазначив, що після повернення переговорної групи до України будуть детально обговорені всі аспекти зустрічей, та висловив сподівання, що можливе продовження обмінів стане підтвердженням ефективності дипломатії.

21 березня Зеленський повідомляв, що відбулась зустріч між українською делегацією та представниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Маямі, і що переговори продовжаться 22 березня.

«Важливо для всіх нас у світі, що дипломатія продовжується і ми намагаємося закінчити цю війну — війну Росії проти України. Війна нікому не потрібна», — заявив Зеленський, наголосивши, що найголовніше — визначити, наскільки російська сторона готова до реального завершення війни.