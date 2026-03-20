«Від США буде Віткофф». Українська та американська делегації 21 березня зустрінуться на переговорах у Маямі — Суспільне

З американської сторони на перемовинах в Майамі 20 березня буде присутній спеціальний представник президента США Стів Віткофф, повідомили джерела Суспільне (Фото: REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

21 березня зустріч української делегації з представниками США відбудеться в Маямі (штат Флорида). Про це 20 березня повідомило Суспільне з посиланням на інформовані джерела.

Україну представлятимуть секретар РНБО Рустем Умеров, глава Офісу президента Кирило Буданов і глава фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія.

«З американської сторони буде присутній спеціальний представник президента США Стів Віткофф», — підсумувало Суспільне.

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Новий раунд переговорів у форматі Україна — РФ — США мав відбутися з 5 до 9 березня в Абу-Дабі, але цьому завадила спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму, яка розпочалася 28 лютого. Іран зараз завдає ударів по всіх країнах Перської затоки, включно з ОАЕ.

10 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що нові тристоронні переговори мали відбутися в Туреччині. Але тоді США запропонували перенести зустріч на тиждень через війну на Близькому Сході. Згодом Зеленський розповів, що Штати пропонують зустріч на власній території, але від цього росіяни відмовилися.

18 березня в МЗС України повідомили, що переговорні команди спілкуються щодня, але для прогресу потрібні саме зустрічі.

Потім прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ не братиме участі в переговорах між Україною і США 21 березня, але нібито «очікує відновлення тристороннього формату».