«Конструктивна взаємодія». Віткофф розкрив, які питання обговорювали делегації України та США у другий день переговорів у Флориді

Спеціальний посланник США Стів Віткофф назвав «конструктивним» другий день переговорів між українською та американською делегаціями у Флориді .

На своїй сторінці у X він повідомив, що 22 березня сторони продовжили обговорення, розпочате напередодні.

Віткофф заявив, що переговори були зосереджені на ключових питаннях щодо створення стійкої та надійної системи безпеки для України, а також на «надзвичайно важливих» гуманітарних заходах у регіоні.

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«Ми, як і раніше, надихаємося постійною та конструктивною взаємодією і дякуємо президенту США Дональду Трампу за його непохитне лідерство у просуванні цих зусиль», — додав спецспосланець.

Раніше секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що делегації України та США під час дводенних переговорів у Флориді зосередилися на питаннях надійних безпекових гарантій та гуманітарного треку, зокрема обміну і повернення українських громадян.

«Маємо просування в узгодженні позицій та подальшим звуженням кола невирішених питань», — зауважив він.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками двох днів зустрічей є сигнали щодо можливого продовження обмінів та обговорення гарантій безпеки для України та Європи.