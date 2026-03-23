«Конструктивна взаємодія». Віткофф розкрив, які питання обговорювали делегації України та США у другий день переговорів у Флориді
Стів Віткофф розкрив деталі другого дня переговорів між Україною та США (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)
Спеціальний посланник США Стів Віткофф назвав «конструктивним» другий день переговорів між українською та американською делегаціями у Флориді.
На своїй сторінці у X він повідомив, що 22 березня сторони продовжили обговорення, розпочате напередодні.
Віткофф заявив, що переговори були зосереджені на ключових питаннях щодо створення стійкої та надійної системи безпеки для України, а також на «надзвичайно важливих» гуманітарних заходах у регіоні.
«Ми, як і раніше, надихаємося постійною та конструктивною взаємодією і дякуємо президенту США Дональду Трампу за його непохитне лідерство у просуванні цих зусиль», — додав спецспосланець.
Раніше секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що делегації України та США під час дводенних переговорів у Флориді зосередилися на питаннях надійних безпекових гарантій та гуманітарного треку, зокрема обміну і повернення українських громадян.
«Маємо просування в узгодженні позицій та подальшим звуженням кола невирішених питань», — зауважив він.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками двох днів зустрічей є сигнали щодо можливого продовження обмінів та обговорення гарантій безпеки для України та Європи.