Про це повідомили секретар РНБО Рустем Умєров і спецпосланець США Стів Віткофф.



За словами Віткоффа, переговори були спрямовані на пошук шляхів досягнення всеосяжної мирної угоди та узгодження підходів до практичних результатів. Умєров зі свого боку заявив, що делегації обговорили подальші кроки переговорного треку, а роботу буде продовжено.

До складу української делегації, за даними Reuters, увійшли Кирило Буданов, Сергій Кислиця та Давид Арахамія; американську сторону представляли Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Переговори у Флориді відбулися після зміни формату раніше запланованих контактів: спочатку обговорювався тристоронній майданчик за участю Росії в Абу-Дабі, але ці плани змінилися на тлі війни навколо Ірану. За даними Reuters, однією з головних перепон залишається територіальне питання, зокрема російська вимога повного контролю над Донбасом, яку Україна відкидає.

21 березня українська делегація прибула до Маямі (Флорида). Зустріч мала розпочатись орієнтовно о 16:00 за київським часом.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україну будуть представляти секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, голова Офісу президента Кирило Буданов, лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія та заступник голови ОП Сергій Кислиця.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков 20 березня заявив, що делегації РФ не буде на зустрічі. Тоді ж Пєсков додав, що тристоронні переговори країни-агресора з Україною та США наразі призупинено.

Новий раунд перемовин у форматі Україна — РФ — США мав відбутися у період з 5 по 9 березня в Абу-Дабі, але 28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму, який атакує країни Перської затоки.

10 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що нові тристоронні переговори мали відбутися в Туреччині. Але США запропонували перенести зустріч на тиждень через війну на Близькому Сході. Згодом Зеленський розповів, що Штати пропонують зустріч в Америці, але росіяни відмовилися.

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18 березня у МЗС України повідомили, що переговорні команди спілкуються щодня, але для прогресу потрібні зустрічі, які вже кілька разів переносилися.





