«Тема безкінечна». Чому переговори у Флориді — це «повернення до того, чого хотіла РФ» — Огризко

22 березня, 14:43
Рустем Умєров та Стів Віткофф під час однієї із зустрічей в рамках переговорів про припинення війни (Фото: Ryan Carter/UAE Presidential Court/Handout via REUTERS)

Рустем Умєров та Стів Віткофф під час однієї із зустрічей в рамках переговорів про припинення війни (Фото: Ryan Carter/UAE Presidential Court/Handout via REUTERS)

В Флориді зустрічалися українська і американська делегації, без російської. У США заявили про те, що триває робота над звуженням кола питань на шляху до мирної угоди.

Чи особливі ці переговори, і чим, в ефірі Radio NV розповів Володимир Огризко, керівник центру дослідження Росії, колишній Міністр закордонних справ України.

Володимир Огризко

Володимир Огризко

Керівник центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ України

Це повернення до того, чого хотіла Російська Федерація, коли до влади прийшов [президент США Дональд] Трамп.

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Редактор: Юлія Козіна

Теги:   мирні переговори Війна Росії проти України Радіо NV переговори зі США Флорида

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