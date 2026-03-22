Рустем Умєров та Стів Віткофф під час однієї із зустрічей в рамках переговорів про припинення війни (Фото: Ryan Carter/UAE Presidential Court/Handout via REUTERS)

В Флориді зустрічалися українська і американська делегації , без російської. У США заявили про те, що триває робота над звуженням кола питань на шляху до мирної угоди.

Чи особливі ці переговори, і чим, в ефірі Radio NV розповів Володимир Огризко, керівник центру дослідження Росії, колишній Міністр закордонних справ України.

Володимир Огризко Керівник центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ України

Це повернення до того, чого хотіла Російська Федерація, коли до влади прийшов [президент США Дональд] Трамп.