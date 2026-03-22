«Тема безкінечна». Чому переговори у Флориді — це «повернення до того, чого хотіла РФ» — Огризко
Рустем Умєров та Стів Віткофф під час однієї із зустрічей в рамках переговорів про припинення війни (Фото: Ryan Carter/UAE Presidential Court/Handout via REUTERS)
В Флориді зустрічалися українська і американська делегації, без російської. У США заявили про те, що триває робота над звуженням кола питань на шляху до мирної угоди.
Чи особливі ці переговори, і чим, в ефірі Radio NV розповів Володимир Огризко, керівник центру дослідження Росії, колишній Міністр закордонних справ України.
Володимир Огризко
Це повернення до того, чого хотіла Російська Федерація, коли до влади прийшов [президент США Дональд] Трамп.