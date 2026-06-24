Пєсков заявив, що домовленостей про нові переговори між РФ та Україною немає

Пєсков заявив про відсутність домовленостей щодо переговорів з Україною (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Речник кремлівського режиму Дмитро Пєсков у середу, 24 червня, заявив, що наразі у Росії та України немає домовленостей щодо нових переговорів.

Про це він сказав журналістам, пишуть пропагандистські ЗМІ.

За його словами, наразі «жодних домовленостей немає».

Коментуючи можливість продовження контактів за участю представників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, Пєсков зазначив, що такі контакти триватимуть і надалі.

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Водночас він додав, що в Москві «розуміють зайнятість американської сторони» іншими питаннями.

«Зрозуміло, що зараз вони зайняті іншими справами, але в якийсь момент вони звільняться, і ми розраховуємо на подальшу роботу», — сказав речник Кремля.

Переговори України з Росією: останні новини

7 травня в Кремлі заявили, що вважають тристоронні переговори у форматі США — Україна — Росія недоцільними, доки Україна не виведе свої війська з підконтрольної їй частини Донбасу. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна ніколи на це не піде.

4 червня Зеленський опублікував відкритий лист Путіну, у якому закликав покласти край війні «у форматі між вами та нами» і запропонував особисту зустріч. Український президент також заявив про готовність заморозити лінію фронту. Путін відхилив пропозицію про зустріч.

17 червня агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що голова Європейської ради Антоніу Кошта налагодив контакт із представниками Кремляз метою залучення диктатора РФ Володимира Путіна до обговорення можливих шляхів завершення війни в Україні.

Повідомлялося, що головний радник Кошти двічі проводив телефонні переговори з високопоставленим російським чиновником, наближеним до Путіна.

23 червня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова відновити переговори з Україною «в будь-який час» і продовжити їх із тієї точки, на якій вони були перервані.