«Реальність змінилася». Пєсков заявив, що в Кремлі відмовилися від «принципів» Стамбульських переговорів 2022-го

Дмитро Пєсков заявив, що Стамбульські домовленості 2022 року для Кремля «вже не актуальні» (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Прессекретар диктатора країни-агресора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Стамбульські домовленості 2022 року «вже не актуальні», бо «не відповідають ситуації».

Про це 11 березня повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС.

Пєсков дав негативну відповідь на запитання, чи залишається Кремль прихильним до «принципів Стамбула» — згідно з численними заявами влади РФ протягом 2025 року.

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«Реальність уся змінилася», — відповів путінський спікер.

Російське Агентство пише, що це може вказувати на зміну переговорної позиції країни-агресора. Раніше росіяни наполягали, що мирна угода можлива лише на основі «стамбульських домовленостей». Агентство нагадує, що в червні 2025 року Росія розробила меморандум з ультиматумами щодо завершення війни, у якому російські вимоги багато в чому повторювали умови, які обговорювали 2022 року в Стамбулі.

Переговори України та Росії — головне

29 березня 2022 року в Стамбулі між Україною і Росією відбулися переговори. У другій половині весни переговорний процес зайшов у глухий кут.

У березні та червні 2024 року видання Wall Street Journal (WSJ) і New York Times (NYT) повідомляли, що отримали кілька версій проєктів протоколів щодо переговорів між Україною та Росією у квітні 2022 року в Стамбулі. Ці документи вимагали від України:

відмовитися від своїх прагнень до членства в НАТО;

внести зміни до своєї Конституції, додавши положення про нейтралітет, яке забороняло б Україні вступати в будь-які військові альянси, укладати військові угоди, а також розміщувати іноземні військові контингенти, інструкторів або системи озброєння в Україні;

обмежити українську армію кількістю в 85 000 солдатів, 342 танків і 519 артилерійських систем;

дальність дії українських ракет має бути обмежена 40 кілометрами, що дозволило б російським силам розгортати критично важливі системи озброєння і логістику поблизу України, не побоюючись ударів;

Росія також вимагала, щоб гарантами угоди виступала сама РФ, а також Китай, США, Велика Британія, Франція і Білорусь;

при цьому держави-гаранти мали б «розірвати міжнародні договори й угоди, несумісні з постійним нейтралітетом [України]», включно з угодами про військову допомогу.

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14 червня 2024 року російський диктатор Володимир Путін перед самітом миру у Швейцарії, на який не запросили Росію, озвучив свої «умови» для припинення війни проти України.

Він нафантазував, що для завершення бойових дій Україна має «вивести свої війська» з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах адміністративних кордонів, а також зажадав від України відмовитися від вступу до НАТО.

16 червня Зеленський заявив, що стамбульські переговори України з Росією не мали успіху через ультиматуми російської сторони.

25 жовтня російський диктатор заявив, що нібито отримав від України «мирні пропозиції» через Туреччину, але українська сторона згодом, за його словами, від них відмовилася. Однак радник президента України з комунікації Дмитро Литвин публічно спростував слова диктатора РФ.

Наразі переговори України, США і РФ ведуться навколо «мирного плану», розробленого США і згодом доопрацьованого разом з Україною та Європою. У грудні 2025 року Зеленський говорив, що Україна разом з американськими та європейськими партнерами опрацьовує три окремі документи, що стосуються її безпеки та повоєнного розвитку.

На думку аналітиків ISW, Росія намагається змусити США відмовитися від нещодавніх переговорів з Україною та країнами Євросоюзу на користь урегулювання, що ґрунтується майже виключно на вимогах РФ, які не змінилися від початку повномасштабного вторгнення.

10 лютого 2026 року глава МЗС РФ Сергій Лавров відкрито звинуватив США у відсутності прогресу у припиненні війни Росії проти України і знову послався на весняні переговори 2022 року в Стамбулі. Як припустили в Інституті вивчення війни (ISW), так він спробував виправдати відмову Росії надати Україні значущі гарантії безпеки.

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В інтерв'ю Axios у лютому 2026 року Володимир Зеленський говорив, що український народ відкине мирну угоду, яка передбачатиме одностороннє виведення українських військ із Донбасу та передачу регіону Росії. Водночас він не виключив можливість замороження війни по лінії фронту.

12 січня президент повідомив, що доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від США.

18 лютого у швейцарській Женеві завершився черговий раунд тристоронніх переговорів України, США та держави-агресора Росії. Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори були непростими, а прогрес стосувався лише військових питань. Зокрема, сторони розглядали питання моніторингу припинення вогню, який відбуватиметься за участю США.

Голова Офісу президента Кирило Буданов повідомляв, що російська делегація прямо заявила під час минулих переговорів, що Москва погодиться прийняти гарантії безпеки для України від США.

Новий раунд тристоронніх переговорів переноситься за ініціативою американської сторони на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану.