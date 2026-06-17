Кремль продовжує відкидати пропозиції України щодо прямих переговорів між президентом Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним, демонструючи небажання завершити війну на умовах, відмінних від капітуляції України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 16 червня.

Там нагадали, що Зеленський і надалі заявляє про готовність до особистої зустрічі з Путіним, однак Кремль продовжує відкидати такі пропозиції.

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Зокрема український президент повідомив, що прагне провести прямі переговори з диктатором РФ до початку зими 2026−2027 років у нейтральній країні. За його словами, одним із можливих майданчиків для таких перемовин можуть стати Сполучені Штати. Також він зазначив, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом 14 червня сторони обговорювали можливість організації українсько-російських переговорів у США у форматі, від якого Путіну було б складніше відмовитися.

15 червня Зеленський запропонував Путіну зустрітися під час саміту G7, проте російська сторона не надала чіткої відповіді. Водночас помічник диктатора РФ Юрій Ушаков стверджував, що Москва нібито не отримувала пропозицій щодо організації зустрічі Зеленського і Путіна у США. Він також заявляв, що під час телефонної розмови Путіна і Трампа 14 червня «така можливість не обговорювалася».

Речник Кремля Дмитро Пєсков, своєю чергою, стверджував, що Зеленський нібито не запрошував Путіна на зустріч у рамках саміту G7.

В ISW підкреслили, що Україна вже неодноразово виступала з ініціативами щодо проведення переговорів на високому рівні. Зокрема, 4 червня Зеленський у відкритому листі запропонував Путіну зустріч глав держав, однак російський диктатор відхилив цю пропозицію.

Постійна відмова Кремля від особистих переговорів із керівництвом України свідчить про те, що російська влада й надалі не демонструє готовності завершити війну на умовах, які передбачають взаємний компроміс, а не фактичну капітуляцію України, додали аналітики.

Переговори про закінчення війни в Україні — що відомо

Саміт лідерів «Групи семи» проходить у французькому Евіані з 15 по 17 червня. Однією з головних тем зустрічі стане обговорення потенційних мирних перемовин між Україною та РФ. Зокрема, європейські лідери планують скоординувати позиції із президентом США Дональдом Трампом та залучити його до обговорення «п'яти основних пунктів» врегулювання війни.

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Ці п’ять умов для досягнення справедливого і міцного миру були сформульовані 7 червня у Лондоні під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідерами Великої Британії (Кіром Стармером), Франції (Емманюелем Макроном) та Німеччини (Фрідріхом Мерцом) у форматі E3 + Україна.

Учасники формату E3 чітко наголосили, що Європа як незмінний союзник Києва має відігравати ключову роль у будь-якому майбутньому врегулюванні.

У Кремлі на спільну європейську ініціативу відреагували традиційною критикою. 8 червня речник російського диктатора Дмитро Пєсков назвав озвучені лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини умови «непослідовними» та заявив, що Москві «важко уявити» переговори на подібній основі.

15 червня Трамп заявив, що після врегулювання ситуації навколо Ірану має намір приділити більше уваги завершенню війни РФ проти України. За його словами, і Зеленський, і Путін готові до можливих переговорів.