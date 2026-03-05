Нову тристоронню зустріч щодо війни в Україні перенесли через ситуацію на Близькому Сході (Фото: Офіс президента)

Україна говорила з американською стороною про можливу зміну місця та відтермінування нової тристоронньої зустрічі у форматі Україна — РФ — США, яка мала відбутися у період з 5 по 9 березня, через війну на Близькому Сході.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Rai Italia, яке опублікували у четвер, 5 березня.

Він висловив сподівання, що Росія підтвердить обмін військовополоненими, про що сторони домовлялися під час попередніх зустрічей.

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«Обмін військовополонених — це завжди важливий момент, це позитив для сімей. Дуже сподіваємося, що найближчими днями ми зможемо розпочати цей обмінний процес», — зазначив президент.

2 березня Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив, що наступний раунд тристоронніх перемовин мав відбутися в період із 5 до 9 березня в Абу-Дабі. Але місце, ймовірно, змінять. Україна готова до зустрічей у Туреччині, Швейцарії та інших нейтральних країнах.

4 березня Суспільне з посиланням на джерело писало, що наступний раунд тристоронніх переговорів поки що не має точної дати та місця проведення.