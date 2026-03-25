У Міністерстві закордонних справ заявили, що переговори між українською і американською делегаціями були змістовими. Однак руху немає виключно через позицію РФ.

Про це під час брифінгу повідомив речник МЗС України Георгій Тихий, передає кореспондентка NV.

«Росія не хоче дипломатії, не хоче брати участь і просувати цей процес. Блокує все, робить ставку на війну. А коли ще послаблюється тиск на неї, то вона точно втрачає мотивацію і зацікавленість рухатися до миру. Тим не менше, робота триває. Україна конструктивно залучена в цей процес», — сказав він.

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За словами Тихого, Київ дійсно хоче тристоронню зустріч Україна-США-Росія на найвищому рівні, яка «безперечно могла би розблокувати і призвести до проривів на напрямку мирного врегулювання».

Речник каже, що українська сторона має цілком прийнятні і робочі пропозиції щодо того, як вирішувати найчутливіші, найскладніші питання в мирному процесі. Однак він підкреслив, що все залежить від Росії, яка блокує цей процес.

Тихий повідомив, що, окрім зустрічей та консультацій команд Україна-США-Росія, триває постійна щоденна робота над гуманітарним треком. Тобто йдеться про обміни полоненими і повернення цивільних з полону.

«Ця робота йде постійно, навіть поза межами безпосередньо зустрічей. Тому що для України повернення людей — це пріоритет. І кожну можливість організувати черговий обмін, чергове повернення будемо обов’язково використовувати. Якою б не була позиція Росії, якими б не були інші події у світі, цей трек живий. Він працює, він продовжується», — додав речник зовнішньополітичного відомства.

21−22 березня у Флориді відбулися переговори між Україною та США, під час яких сторони зосередилися на звуженні спірних питань і подальших кроках до мирної угоди. Делегації обговорили узгодження підходів і домовилися продовжити переговорний процес.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками зустрічей є сигнали щодо можливого продовження обмінів та обговорення гарантій безпеки для України та Європи.

Також глава держави доручив українській команді переговорників максимально активно працювати з партнерами далі, щоб дипломатія була змістовною і вирішувалися, зокрема, гуманітарні питання.