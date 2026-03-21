Українська делегація проведе переговори з представниками США в Маямі (Фото: Скриншот з відео t.me/V_Zelenskiy_official)

Українська делегація, що прибула до Маямі (Флорида), розпочне двосторонні переговори з представниками США орієнтовно о 16:00 за київським часом.

Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомило джерело, близьке до української переговорної команди.

Американську сторону представлятимуть спецпосланець Білого дому Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

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Представники РФ участі в переговорах не братимуть.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україну на переговорах 21 березня будуть представляти секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, голова Офісу президента Кирило Буданов, лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія та заступник голови ОП Сергій Кислиця.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков 20 березня підтвердив, що делегації РФ не буде на зустрічі.

Тоді ж Пєсков заявляв, що тристоронні переговори країни-агресора з Україною та США наразі призупинено.

Новий раунд перемовин у форматі Україна — РФ — США мав відбутися у період з 5 по 9 березня в Абу-Дабі, але 28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму, який атакує країни Перської затоки.

10 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що нові тристоронні переговори мали відбутися в Туреччині. Але США запропонували перенести зустріч на тиждень через війну на Близькому Сході. Згодом Зеленський розповів, що Штати пропонують зустріч в Америці, але росіяни відмовилися.

18 березня у МЗС України повідомили, що переговорні команди спілкуються щодня, але для прогресу потрібні зустрічі, які вже кілька разів переносилися.