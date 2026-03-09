Президент України Володимир Зеленський повідомив, що тристоронню зустріч , яка мала відбутися цього тижня, відклали через пріоритет США щодо Ірану. Про це він сказав у понеділок, 9 березня.

За його словами, Україна готова до переговорів у будь-який момент, в тому форматі, який може сприяти завершенню війни.

Президент додав, що отримав доповідь від переговорної команди щодо планів Росії.

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«Доручив ще раз прокомунікувати переговорникам з американського боку, щоб, по-перше, ще раз підтвердити нашу готовність до стратегічної спільної роботи заради безпеки, та зокрема в захисті від ударних дронів, а по-друге, ще раз підтвердити нашу готовність змістовно працювати для закінчення війни Росії проти України», — сказав він.

Зеленський також застеріг, що Росія намагається використати кризу на Близькому Сході як «другий фронт» проти України і Заходу, тому важлива чітка координація дій для захисту людських життів.

Також у коментарі журналістам радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин спростував інформацію про те, що переговори між делегаціями України, США та Росії можуть відбутися у Стамбулі 11 березня.

Поінформоване джерело NV повідомляло, що попередньо делегації домовились провести зустріч у середу, 11 березня. Місцем проведення перемовин мав стати турецький Стамбул.

Останні тристоронні перемовини пройшли 17−18 лютого 2026 року у Женеві. Сторони запланували провести наступну зустріч 5 березня в Абу-Дабі, проте через війну на Близькому Сході, зокрема й удари по ОАЕ, їх довелося перенести.

5 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна говорила з американською стороною про можливу зміну місця та відтермінування нової тристоронньої зустрічі.

Під час перерви у перемовинах Україна та Росія змогли провести два обміни полоненими. 5 березня з російського полону повернулися 200 українців, а наступного дня додому прибули 300 українських захисників, а також двоє цивільних.

8 березня The Times of Israel повідомив, що спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують прибути на переговори до Ізраїлю 10 березня через ізраїльські удари по нафтових об'єктах Ірану.