Ердоган підтвердив готовність прийняти наступний раунд тристоронніх переговорів

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Туреччини, 4 квітня 2026 року (Фото: Офіс президента)

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган підтвердив свою готовність організувати наступний раунд переговорів щодо завершення війни РФ проти України.

Про це повідомили в Офісі президента України за результатами зустрічі між лідерами двох країн.

Ердоган запевнив Володимира Зеленського, що Туреччина готова відігравати важливу роль у забезпеченні надійного миру, а також підтвердив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Реклама

Зокрема, президент Туреччини підтвердив готовність своєї країни прийняти делегації України, США та Росії для проведення наступного раунду переговорів.

У березні міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час телефонної розмови з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим заявив, що Туреччина готова організувати наступний раунд переговорів між Росією та Україною.

11 березня у Кремлі заявляли, що наступний раунд тристоронніх переговорів щодо завершення війни в України може відбутися в Стамбулі. Водночас конкретної дати та часу зустрічі не уточняли.

10 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що нові тристоронні переговори мали відбутися в Туреччині, однак США запропонували перенести зустріч.

3 квітня український президент Володимир Зеленський запросив американську делегацію для участі в переговорах у Києві.

Також очільник Офісу президента Кирило Буданов висловив сподівання, що американська делегація може прибути до Києва після Великодня.