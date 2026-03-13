«Ціла Санта-Барбара». Зеленський заявив, що місце нового раунду мирних переговорів досі не узгодили через різні позиції США та РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до нового раунду переговорів щодо завершення війни деінде. Однак місце зустрічі досі не узгоджене через різні позиції Сполучених Штатів та Росії.

Про це Зеленський розповів журналістам після завершення візиту до Франції, повідомляє Укрінформ.

Глава держави нагадав, що переговори мали відбутись у середу-четвер наступного тижня, але Вашингтон просив їх перенести.

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«Там ціла Санта-Барбара з цими перемовинами через війну на Близькому Сході. Американці сказали, що вони готові до зустрічі, але готові тільки в Америці, тому що війна і безпекова ситуація їм забороняє виїжджати зараз з території США», — пояснив Зеленський.

За словами президента, Україна підтвердила, що делегація готова прилетіти в Маямі або в Вашингтон. Проте російська сторона відмовилася летіти до Америки й запропонувала одну з країн — Туреччину або Швейцарію. Однак Вашингтон відмовився від такого варіанту.

26 лютого Зеленський говорив, що наступна тристороння зустріч переговорних команд відбудеться в Абу-Дабі на початку березня. Проте 28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму.

2 березня Зеленський сказав, що наступний раунд тристоронніх перемовин має відбутися в період із 5 до 9 березня. Тоді він так само говорив про готовність української делегації і зауважував, що ситуація у Перській затоці на цю готовність не впливає.

10 березня Зеленський повідомив, що українська сторона була готова вирушити на зустріч з представниками США та РФ, але Сполучені Штати запропонували перенести її на наступний тиждень.