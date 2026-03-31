Що відбувається з мирними переговорами щодо російсько-української війни на тлі досі невирішеного США іранського питання на Близькому Сході, в інтерв'ю Radio NV розповів надзвичайний і повноважний посол України Роман Безсмертний.

— Президент України Володимир Зеленський прогнозує, що переговори у форматі Україна, Сполучені Штати Америки, Росія можуть відбутися найближчими тижнями. Щодо інформації, яка звучить від наших ворогів на цю тему. Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков повідомив, що Москва отримала від Вашингтона «цікаві та корисні пропозиції» щодо України. Пане Романе, на вашу думку, ці пропозиції узгоджувалися під час зустрічі української і американської делегації в Маямі?

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— Тут завжди треба мати на увазі, що Москва не тільки сама ініціює певні речі, а вона дозволяє собі іноді трактувати розмови, зустрічі, домовленості так, як вона вважає за необхідне.